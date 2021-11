Anna Lesko, cu posteriorul la vedere pe Instagram. Reacția haioasă a fanilor: ”Porți pampers?”

Anna Lesko a reușit, din nou, să atragă atenția internauților. Artista s-a pozat în lenjerie intimă, iar fanii au reacționat instant.

Fără doar și poate, Anna Lesko este una dintre cele mai sexy femei din showbiz-ul românesc. Artista este conștientă de atuurile sale și nu ezită să se fotografieze în ipostaze incendiare. Iar… recent, Anna Lesko a reușit să-și pună din nou fanii pe jar.

Cântăreața s-a pozat în lenjerie intimă sexy, într-o poziție destul de… provocatoare. În timp ce unii dintre fani au lăudat-o îndelung pentru calitățile sale fizice, alții… au ironizat-o.

”Porți pampers?”, a întrebat-o un urmăritor. Anna Lesko nu a avut nicio reacție, însă un alt fan a răspuns: ”Cred că e tampon”. (CITEȘTE ȘI: ANNA LESKO ȘI COVE, DISCUȚIE INCENDIARĂ ÎN DIRECT: ”EU VREAU SĂ-ȚI SATISFAC DORINȚELE”)

Anna Lesko a dezvăluit secretul siluetei sale

La 42 de ani, Anna Lesko poate fi oricând confundată cu o puștoaică de 20 de ani, iar acum a dezvăluit secretul siluetei sale. Fosta concurentă din cadrul emisiunii „Ferma” a mărturisit ce anume mănâncă, dar și la ce bunătăți a renunțat pentru a se menține în formă. (VEZI ȘI: ANNA LESKO A VORBIT PENTRU PRIMA OARĂ DESPRE MOTIVUL CARE A DUS LA DESPĂRȚIREA DE TATĂL COPILULUI EI)

”Eu nu am fost niciodată grasă sau mai plinuță. Nici când am fost însărcinată. Cel mai mult cred că am oscilat cu un kilogram, maximum două, dar care nici nu se observă. Am aceleași haine de acum o mie de ani. Poate mi s-a modificat un pic corpul după naștere. Am observat că anumite rochii îmi vin acum fixe la torace, dar atât.

Poate și pentru că eu nu mănânc carbohidrați în mod excesiv. Nu sunt genul de femeie care să mănânce zilnic pâine, paste sau pizza. Mănânc paste o dată la ceva timp. În rest, mănânc doar ce gătesc eu. Mă bazez foarte mult pe legume. Singurele dăți când nu mai țin cont sunt atunci când am pofte de ceva anume, dar după revin la stilul meu alimentar. Am norocul că, și dacă pun două kilograme, le pun uniform”, a declarat Anna Lesko pentru Viva!