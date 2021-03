Pandemia nu a împiedicat-o pe Antonia să celebreze Ziua Femeii așa cum se cuvine! A obținut ”permisie” de la Alex Velea și a petrecut cu prietenele în unul dintre cele mai luxoase localuri din București. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, imaginile savuroase.

De Ziua Femeii toate reprezentantele sexului frumos au avut, teoretic, liber la distracție. Așa se pare că s-a întâmplat și în cazul Antoniei, care și-a dat întâlnire cu fetele pentru a celebra așa cum trebuie ziua de 8 Martie.

Luni, CANCAN.RO a întâlnit-o pe frumoasa parteneră a lui Alex Velea la unul dintre cele mai cunoscute localuri din zona lacului Herăstrău, ”Casa di David”. Chiar dacă e pandemie, acest lucru se pare că nu a împiedicat-o pe frumoasa cântăreață să ”marcheze” Ziua Femeii. După ce a primit ”permisie” de la Alex Velea, Antonia ”a descins” cu încredere alături de ”fetele ei” la restaurant, unde au petrecut într-o atmosferă relaxantă și s-au delectat cu preparate alese.

La final, Antonia și prietenele ei au ieșit pe ușă extrem de zâmbitoare, semn clar că iubita lui Alex Velea s-a distrat pe cinste la întâlnirea cu fetele. Atât artista, cât și prietenele acesteia aveau câte un buchet de flori, dar și câte o pungă cu cadouri. După ce s-a salutat cu apropiatele ei, Antonia s-a îndreptat către bolidul de lux care o aștepta la intrare. S-a făcut comodă pe bancheta din spate și s-a lăsat condusă de una dintre amicele ei, care s-a urcat la volan și a demarat hotărât. (NU RATA: DISCUȚIE FABULOASĂ DINTRE ANTONIA ȘI O FANĂ: „AI SILICOANE?”)

Alex Velea și Antonia, planuri de nuntă

După mulți ani de când sunt împreună, Alex Velea și Antonia au decis să se căsătorească. Tot ce îi oprește să facă asta este doar pandemia de coronavirus sau cel puțin așa a lăsat de înțeles Alex Velea.(VEZI ȘI: PALMARES IMPRESIONANT PENTRU ALEX VELEA! CU CÂTE FEMEI A FĂCUT AMOR, ÎNAINTE DE A FI CU ANTONIA)

„O să se căsătorească toată lumea anul ăsta. Și noi ne dorim treaba asta. Să nu mai trăim în concubinaj. Așteptăm să vedem ce se întâmplă. Încă e o perioadă dubioasă. Am botezat și eram trei familii în biserică maxim”, a explicat artistul la Xtra Night Show.

Experiența COVID-19

În vârstă de 31 de ani, Antonia s-ar fi infectat cu noul coronavirus… sau, cel puțin, așa a lăsat să se înțeleagă atunci când a urcat pe Instagram un boomerang realizat pe bancheta unei mașini, alături de textul “When you finally get out the house after 14 days! I feel like a freakin vampire (n.r.: Când, în sfârșit, ieși din casă după 14 zile! Mă simt ca un vampir ciudat)!!!”.

Pe social media, partenera de viață a lui Alex Velea a postat doar fotografii realizate în casă sau la evenimente care au avut loc cu mult înainte de luna sărbătorilor, iar acest detaliu i-a făcut pe unii dintre internauți să creadă că, într-adevăr, ar fi contractat COVID-19. Cu toate acestea, artista nu a făcut nicio declarație în acest sens. Confirmarea avea să vină însă de la însuși Alex Velea, în emisiunea lui Dan Capatos. „Am avut o formă ușoară. M-a frapat că nu am mai avut gust și miros și mie nu mi s-a mai întâmplat asta nici când am mai fost răcit. Antonia m-a încurajat. Am avut toți. Și eu, și Antonia, și copiii și părinții mei”, a spus Alex Velea.

