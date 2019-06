Antonia a pozat complet goală! Ce mesaj i-a trimis mama ei când a văzut imaginea

Antonia a pozat complet goală pentru “Marie Claire”, o cunoscută revistă din România. Numărul publicației pentru iulie – august a fost lansat deja, iar artista a dat vestea fanilor ei despre decizia de a realiza un pictorial nud. Când a văzut imaginea, mama cântăreței i-a trimis imediat un mesaj public.

Antonia a pozat complet goală la 30 de ani

În urmă cu câteva ore, Antonia a postat pe rețelele de socializare coperta revistei Marie Claire România, unde apare complet dezbrăcată. Ea a acceptat să facă o ședință foto incendiară în urmă cu câteva săptămâni, iar de curând… rezultatul a fost tipărit în paginile celebrei publicații. Când a urcat fotografia HOT pe contul ei de Instagram, iubita lui Alex Velea a scris mesajul: “30 and lovin it (n.r.: Am 30 de ani și iubesc acest lucru)!!!”.

La câteva minute de la publicarea imaginii, Denise Iacobescu i-a scris fiicei sale: “Frumusețe angelică… te iubesc enorm!!! Sunt mandră de tine! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️☺️”. Îndrăgita artistă nu a lăsat-o să aștepte prea mult pe cea care i-a dat viață și i-a răspuns superbei declarații de dragoste cu mesajul: “@denise.iacobescu Te iubesc♥️”, așa cum se poate vedea și în galeria foto a articolului.

În cadrul interviului oferit jurnaliștilor de la Marie Claire România, Antonia a vorbit despre momentele în care s-a simțit mai puțin frumoasă. Fanii cântăreței s-au bucurat pentru alegerea ei îndrăzneață și au complimentat-o. “@antonia, frumusețe RARĂ !❤️❤️❤️❤️❤️❤️ Să vă trăiască ANTONIA! Și dumneavoastră, de asemenea, și nepoțeii!”, “Lil Mermaid (n.r.: O mică sirenă)!😍🧜🏻‍♀️💛”, “Cea mai frumoasă românca forever!!!! Ești minunată din toate punctele de vedere!”, “Desert flower (n.r.: floarea deșertului) 🔥”, “Omfg, zeița pe copertă❤️”, “Cea mai frumoasă ❤️😍” sunt șase dintre comentariile strânse de postarea cântăreței.

Antonia Iacobescu și Alex Velea, poveste de iubire ca-n filme

Antonia și Alex Velea se iubesc de ani buni și au împreună doi copii: Dominic (n.: 27 decembrie 2014) şi Akim Alexandru (n.: 7 decembrie 2016). Cântăreaţa mai are o fiică, pe Maya, din căsnicia cu Vincenzo Castellano. Pentru custodia fetei, cei doi foști soți au o dispută care durează de câțiva ani. Maya Rosaria Castellano s-a născut pe 28 august 2010. În prezent, ea locuieşte în Italia alături de bunicii lui Vincenzo.