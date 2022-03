Antonia, dezvăluiri sincere despre relația cu Alex Velea. Cum au trecut cei doi peste momentele grele

Antonia și Alex Velea formează unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbiz. În cadrul unui interviu recent, frumoasa artistă a făcut dezvăluiri sincere despre povestea de dragoste cu tatăl copiilor ei şi a explicat cum au reuşit să treacă peste momentele dificile.

Antonia şi Alex Velea sunt împreună de peste 10 ani. Din dragostea lor s-au născut doi băieţi, pe care cei doi îi cresc cu multă dragoste şi dăruire. În 2014, vedeta l-a născut pe Dominic, primul băiat pe care îl are cu artistul, iar doi ani mai târziu a venit pe lume și Akim, al doilea copil.

CITEŞTE ŞI: CU CE PROBLEME DE SĂNĂTATE SE CONFRUNTĂ CÂNTĂREAȚA ANTONIA. ANUNȚUL FĂCUT DE MEDICI: ”TREBUIE SĂ MUNCESC MULT CU MINE SĂ MĂ ECHILIBREZ, SĂ NU MĂ MAI STRESEZ”

Antonia a acordat un interviu pentru okmagazine.ro, în care a făcut declarații despre momentele grele prin care a trecut alături de partenerul său. Chiar dacă nu a fost deloc uşor, amândoi au demonstrat că dragostea lor poate învinge orice obstacol.

”Au fost momente grele, am suferit mult, eram asaltaţi de o anumită parte a presei, agresaţi de unii paparazzi, urmăriţi în trafic, jigniţi în online. Nu a fost deloc uşor. Dar cred că timpul a aşezat lucrurile şi în noi şi în ceilalţi şi ne-am putut vedea fiecare de viaţă”, a declarat Antonia.

”Am ştiut că nu există obstacol care nu poate fi depăşit dacă suntem împreună”

Deși au trecut prin multe greutăți, Antonia și Alex Velea nu au renunţat, iar acum au una dintre cele mai solide relaţii din showbiz: ”Am fost mereu uniţi, am crezut în noi, în iubirea noastră şi am ştiut că nu există obstacol care nu poate fi depăşit dacă suntem împreună, o echipă. Aşa am reuşit să avem această familie frumoasă, construită pe iubire, respect, echilibru”.

Despre gelozia din cuplul său, artista a mărturisit: ”O gelozie plăcută după zece ani de relaţie. Acea gelozie care arată că îţi pasă şi eşti la fel de îndrăgostit”.

Când va avea loc nunta lui Alex Velea și a Antoniei?

Alex Velea a declarat că marele eveniment va avea loc în anul 2022, însă nu știe încă și perioada exactă, deoarece vrea să fie o surpriză pentru fani, dar și pentru el și logodnica sa. Momentan nu are cum să planifice ceva, din cauza pandemiei de coronavirus. Cântărețul nu știe la ce să se aștepte și așteaptă să vadă care vor fi viitoarele restricții COVID-19.

”Când s-o putea. Trăim vremuri ciudate, cu multe restricții, și ne dorim să nu ne „limiteze vreo lege sau regulă.

2022 e anul cel mare. Vă vom zice noi ce și cum. Acum e încă surpriză. Chiar și pentru noi. (zâmbește) Nu am pregătit nimic, pentru că nu știm cum evoluează lucrurile și ce va mai fi cu această pandemie.”, a declarat artistul în urmă cu ceva timp.

Sursă foto: Arhivă Cancan