Cu ce probleme de sănătate se confruntă cântăreața Antonia. Anunțul făcut de medici: ”Trebuie să muncesc mult cu mine să mă echilibrez, să nu mă mai stresez”

Antonia Iacobescu a vorbit despre problemele medicale pe care le are. Cântăreața a mărturisit că din cauza stilului său de viață agitat, vârsta ei biologică este de 69 de ani. Ce trebuie să facă acum artista pentru a-și reveni.

Antonia a vorbit recent, în cadrul unui interviu, despre ce probleme de sănătate are. Partenera lui Alex Velea a fost să își facă analizele de rutină și a avut un șoc atunci când medicii i-au spus că vârsta ei biologică este de 69 de ani, deși are doar 32 și mai are mult până ajunge acolo.

CITEȘTE ȘI: REVENITĂ DIN VACANȚĂ, ANTONIA LASĂ DE ÎNȚELES, PE INSTAGRAM, CĂ A FOST TRĂDATĂ. “UNUL DINTRE CELE MAI DIFICILE LUCRURI PE CARE A TREBUIT SĂ LE ÎNVĂȚ”

Cum încearcă Antonia să scape de problemele cauzate de stres?

Ce trebuie să facă mai exact Antonia pentru a-și scădea ani din vârsta biologică? Vedeta a povestit că a început să ia măsuri în acest sens.

”Mă mobilizez să fiu matură şi puternică în toate deciziile relevante din viaţa mea de adult. De părinte. De curând, am făcut nişte analize şi, din cauza stresului, vârsta mea biologică este de 69 de ani.

Aşa că trebuie să muncesc mult cu mine să mă echilibrez, să nu mă mai stresez, să cobor această vârstă”, a declarat Antonia, în cadrul interviului.

Antonia: ”Somnul nu îmi prea ajunge”

Cântăreața a mai mărturisit și faptul că are un stil de viață mult prea activ. Nu se odihnește cum trebuie, din cauza evenimentelor, dar și pentru că trebuie să aibă grijă de copiii ei.

”Somnul nu îmi prea ajunge, dar m-am obişnuit să dorm şi mai puţin, mai ales de când am copiii, dar şi pentru că mereu eram pe drumuri, că am un program destul de încărcat. Cred că m-am şi obişnuit aşa. Încerc să am grijă la alimentaţie, fac sport, iau vitamine, mă odihnesc, stau în linişte atunci când prind momente de linişte. Dimineaţa alarma sună la ora 7, atunci se trezesc copiii şi îi pregătesc de şcoală şi grădiniţă”, a mai declarat Antonia pentru OkMagazine.

”Obosesc uneori și as renunța… Viața nu este ușoară și știm cu toții asta… Trec prin momente grele și totul nu este întotdeauna roz și plin de baloane… încercări și toate tipurile de emoții… Sunt mândră de faptul că găsesc întotdeauna puterea de a mă împinge și realizez că mă pot descurca! Ca de obicei! Continuă să lupți! #inimaîncărcatăcugreutate #vindecare”, a scris artista pe pagina personală de Instagram, în urmă cu două săptămâni.

VEZI ȘI: ANTONIA, MOMENT DE RĂBUFNIRE PE INTERNET ”EȘTI TOXICĂ! TE ROG, FĂ-TE BINE”