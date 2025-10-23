Antonia este de negăsit! Tânăra de 19 ani a dispărut fără urmă, la începutul lunii septembrie

Este alertă de dispariție în România! Antonia Elena Lupu a plecat de acasă și nu a mai revenit. Tânăra a fost văzută ultima dată la începutul lunii septembrie, însă absența sa a fost semnalată abia acum. Inspectoratul de Poliție Județean Tulcea face un apel către populație și roagă persoanele care dețin informații care pot conduce la găsirea ei să sune la 112 sau să se prezinte la cea mai apropiată unitate de polilție.

Antonia Elena Lupu a fost văzută ultima dată la începutul lunii septembrie, iar de atunci nimeni nu mai știe nimic despre ea. Dispariția sa a fost semnalată abia miercuri, 23 octombrie 2025. Tânăra de 19 ani este din comuna Baia, județul Tulcea.

Oamenii legii cer ajutorul comunității din zonă, iar în paralel au fost demarate operațiuni de căutare. Cine o vede, este rugat să sune de urgență la 112 sau să se prezinte la cea mai apropiată unitate de poliție, pentru a oferi detalii către structurile competente.

SEMNALMENTE: 1,65 înălțime, 70 de kg, față ovală, ochi verzi, păr brunet și lung.

”La data de 22 octombrie 2025, polițiștii din cadrul I.P.J. Tulcea au fost sesizați cu privire la faptul că numita LUPU ANTONIA-ELENA, de 19 ani, a părăsit de la începutul lunii septembrie, în mod voluntar, domiciliul său din localitatea Baia și nu a mai revenit până în prezent. Semnalmente: 1,65 m înălțime, 70 de kg, față ovală, ochi verzi, păr brunet și lung. Persoanele care dețin informații care să conducă la găsirea acesteia sunt rugate să apeleze numărul unic de urgență 112.”, se arată în comunicatul Poliției Române.

Ce trebuie să faci dacă o vezi pe Antonia Elena Lupu

Cine o vede pe Antonia Elena Lupu este rugat să sune de urgență la numărul Unic 112 sau să se prezinte la cea mai apropiată secție de poliție, pentru a oferi toate detaliile structurilor competente. Procedura este prevăzută de Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute.