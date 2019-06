Antonia, încă o apariție provocatoare: ”Măcar tu să rămâi cărnoasă și apetisantă!”

Paginile de socializare ale Antoniei sunt luate cu asalt de nenumărații fani, iar aprecierile curg ”cascadă” de fiecare dată când frumoasa vedetă postează o fotografie. Iar atunci când este vorba despre fotografii în care trupul perfect al Antoniei apare în toată splendoarea sa, totul devine… efervescent.

Este considerată una dintre cele mai frumoase femei din România, iar în ceea ce privește talentul artistic apar, în general, numai cuvinte de laudă. Melodiile interpretate de Antonia devin – rapid – hituri, concertele sale sunt ”explozive”, iar relația cu Alex Velea ține capul de afiș. În urmă cu doar câteva ore, Antonia a postat pe pagina sa de Instagram o altă fotografie care i-a provocat pe fani. Iar unul dintre aceștia – marcat, cu siguranță, de noua apariție a Antoniei – i-a dat vedetei preferate și un… sfat:

”Să nu intri la dieta Somaleză ca toate femeile din showbiz! Măcar tu să ramai cărnoasă și apetisantă!”, a fost comentariul lăsat de unul dintre vizitatorii paginii de Instagram a Antoniei.

Citește și: Câți bani câștigă Alex Velea și câți, Antonia! Cine are mai mult “cașcaval”

Când s-a îndrăgostit nebunește Alex Velea de Antonia

“Aș putea să vorbesc foarte mult de Antonia în general. O iubesc extrem de mult. Sunt încântat de ea, o ador cu toată ființa mea, aș face orice pentru ea. Amândoi am trecut prin căsnicii eșuate și nu știu ce ar fi fost dacă nu ar fi apărut ea în viața mea. Înainte să fim iubți am fost prieteni o perioadă destul de lungă timp în care ne-am cunoscut, au fost 3-4 ani în care am fost amici. Ne-am cunoscut la studio. Nu ne-a venit să credem că după primele întâlniri deja ne îndrăgostiserăm foarte rău. Nu știam cum să îi spun să nu se sperie sau să nu fie prea devreme. Dacă ați cunoaște-o cu adevărat ați vedea că e și mai frumoasă pe interior. Adică frumusețea asta care te lasă cu gura căscată, te lasă mască ar fi umbrită de frumusețea interioară. Nu că simt că m-am schimbat în bine, m-a ajutat în absolut tot”, a declarat Alex Velea în cadrul show-ului “Dansez pentru tine”.

“Acum e momentul să le spunem că noi ne potrivim și că eu te iubesc foarte mult! De când eram mai mică, îmi doream 3 copii. Se întâmplă în viaţă să te desparţi. Nimeni nu îşi doreşte asta atunci când e şi un copil la mijloc. Nu-i doresc nimănui să facă asta. Sunt de principiu ca un copil să crească într-o familie cu doi părinţi care sunt împreună, să fie o familie unită. Când i-am spus şi a doua oară că sunt gravidă, era de-a dreptul şocat”, a afirmat Antonia în cadrul emisiunii-concurs de la Pro TV la care a participat sezonul trecut.

Citește și: Ce studii are, de fapt, Antonia! Alex Velea este olimpic pe lângă ea