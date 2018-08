Antonia și Alex Velea, poveste de dragoste ca-n filme. Mesaje siropoase între cei doi. “Te iubesc până la moarte și înapoi!”

Antonia este una dintre cele mai apreciate și frumoase femei din România, bucurându-se de un real succes, atât pe plan profesional, cât și pe cel personal. Vedeta trăiește o poveste de dragoste cu Alex Velea, căruia i-a dăruit doi băieți.

Recent, artista a urcat pe contul personal de socializare o poză în care îl sărută cu patos pe partenerul ei. Lângă imagine, Antonia a scris și câteva cuvinte extrem de emoționante, care confirmă faptul că relația lor nu poate fi distrusă de nimeni și nimic.

„De obicei încerc să fiu privată în ceea ce priveşte relația mea, dar e greu să-mi păstrez bucuria în interior atunci când vine vorba de el… Eu strălucesc mult mai mult când sunt cu el… Nu mă simt singură când știu că am o persoană atât de specială care mă așteaptă acasă după un weekend greu… Când știu că am pe cineva care mă ținea mereu jos, învățându-mă să fiu răbdătoare, să fiu o versiune mai bună a mea, să mă susțin și să mă motiveze orice ar fi. Mă simt binecuvântată și norocoasă că pot să împărtășesc aceeași pasiune și aceeași scenă cu cel mai bun prieten al meu! Multe femei preferă să se prefacă că sunt mai bune pe cont propriu, dar adevărul este că nu au parte de relaţia potrivită… Am nevoie de tine, strălucesc când sunt cu tine… Cu adevăr și cu sinceritate a ta, ANTONIA. Dragostea cucerește totul!„, a fost declaraţia de dragoste a Antoniei pentru Alex Velea.

„O să te fac fericiă mereu! Antonia te iubesc până la moarte şi înapoi, în viaţa asta şi în viaţa de apoi.„, a venit, imediat, răspunsul lui Alex Velea.

„Ştiu, şi simt asta! Te iubesc mult rău!„, a continuat artista.

Antonia și Alex Velea se iubesc de mai bine de patru ani

