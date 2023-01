Antonia, traumatizată de aparițiile la TV. Motivul pentru care artista fuge de camerele de filmat

Antonia a mărturisit că nu este adepta vorbitului în fața camerelor de filmat, de aceea alege de fiecare dată să refuze să apară la TV sau în cadrul unor podcasturi. Cântăreața a dezvăluit de ce preferă să evite astfel de circumstanțe.

Ce-i drept, sunt puține dățile în care am putut-o admira pe Antonia la televizor, altfel decât pe canale de muzică. Deși pare o fire dezinvoltă și jovială, artista a surprins pe toată lumea atunci când a recunoscut că nu se simte în largul ei, atunci când se află în platoul unor emisiuni.

În prezent, bruneta are o relație cu Alex Velea, alături de care are doi copii. În cadrul unui interviu mai vechi, ea a declarat cât de important este să oferi dragoste, lucru pe care l-a învățat încă de mică, de la părinți.

„Părinții mei și-au creat un stil de viață cât de cât OK pentru mine, să nu simt cumva că îmi lipsește ceva. Ne-am mutat în America pentru asta, să-și refacă viața de la zero, și mi-au oferit tot ceea ce am avut nevoie, dar în primul rând toată iubirea lor.

Părinții mei mi-au dat întotdeauna multă afecțiune și încredere, m-au susținut cu muzica, am studiat muzică acolo în America, făceam ore de canto. Și îmi place că am moștenit acest lucru de la ei: să dau iubire mai departe, să ofer familiei mele, acum, că am și eu o familie. Mi se pare că este foarte important să oferi dragoste și afecțiune”, a povestit Antonia.

NU RATA: ANTONIA ȘI-A LĂSAT FANII CU GURA CĂSCATĂ! DETALIUL NEȘTIUT PE CARE L-AU OBSERVAT INTERNAUȚII LA ÎNFĂȚIȘAREA EI

Antonia este speriată de vorbitul în fața camerelor

Vedeta a locuit o lungă perioadă în America, alături de familia ei. Recent, a dat cărțile pe față și a spus că nu se exprimă prea bine în limba română, motiv pentru care îi este teamă de a nu fi criticată de hateri, pentru greșelile gramaticale comise. De aceea, consideră că este mai bine să stea departe de vorbitul în fața camerelor de filmat.

„Am multe de spus și mi-aș dori să mă exprim mai des. E evident că în engleză îmi este cel mai ușor. În limba română mă blochez. De aceea nu vreau să merg la TV, în podcasturi. Simt că nu mă voi exprima corect”, a afirmat artista.

Mă ia anxietatea, devin timidă. Această reacție vine din traume, din tot ce mi s-a spus până acum: «Ești proastă, nu știi să vorbești». De multe ori îmi spun, cine vrea să mă înțeleagă, o va face. Cine vrea doar să haterească, tot o va face”, a mai explicat Antonia pe Instagram.

VEZI ȘI: CÂNTĂREAȚA CARE FACE FURORI PE YOUTUBE ȘI E ÎN TRENDING PESTE INNA SAU ANTONIA RUPE TĂCEREA: ”SUNT LUATĂ!” + DE CE ÎȘI ASCUNDE ANDIA IUBITUL