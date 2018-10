Vești proaste pentru români de la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF)! Oficialii de la Fisc au început să verifice persoanele fizice pe ultimii cinci ani, iar cei care nu şi-au achitat dările către stat vor primi acasă decizii de impunere. În cazul în care plata se va realiza până la final de an curent, aceştia vor primi o reducere substanţială.

Anunţ important pentru români! Ce urmează să primească în cutia poștală!

În prezent, Ministerul Finanţelor Publice lucrează la o propunere de pachet de măsuri în ceea ce priveşte restructurarea financiară. Anunțul a fost făcut de ministrul de resort, Eugen Teodorovici. Propunerea ar trebui să fie gata până la sfârşitul acestei luni

“Amnistia… i-am spus restructurare financiară. Am spus că până la final de octombrie lucrăm la Ministerul de Finanţe să facem o propunere de pachet de astfel de măsuri, pe categorii de contribuabili, cu datorii, fără datorii la stat. După aceasta, se discută la nivel de coaliţie, în Guvern şi să luăm o astfel de măsură, pentru că, repet, este moment T zero care trebuie să se întâmple. Acest pachet de măsuri face parte din acel pachet mare de măsuri pentru zona economică, că vorbim de insolvenţă, de zona asta de amnistie, sau cum îi spunem, restructurare financiară, că vorbim de alte prevederi care să sprijine mediul de afaceri, acea funcţie de mediere, nu mai poprim, nu mai blocăm, mai ales în cazul primăriilor. Statul încă, din păcate, azi vine şi popreşte şi blochează conturile unor primării. Cum, stat pe stat vine şi (popreşte n.r.)? Nu merge. Este un pachet foarte atractiv care va ataca, în sensul bun, toate categoriile din economie (n.r.: la stat şi la privat), un tratament egal”, a explicat Orlando Teodorovici în cadrul unei emisiuni, care a rulat la Antena 3 seara trecută.

La mijlocul lunii trecute, ministrul Finanţelor Publice declara că nu a renunţat la amnistia fiscală, numai că aceasta nu va fi efectiv o amnistie fiscală, ci un cadru prin intermediul căruia vor fi oferite şi beneficii celor care s-au conformat voluntar.

“S-a discutat foarte mult de acea amnistie. Are acelaşi obiectiv: de a relansa în economia din România companiile mari, în principal pe cele de stat, să spunem, care astăzi sunt ţinute mai mult sau mai puţin pe linie de… Nu renunţ la niciun lucru care va fi bun pentru această economie, să ştiţi! Dar nu este o amnistie fiscală. Am spus: este, poate, un cadru care să ofere tuturor categoriilor din economie anumite măsuri, că vorbim de firmele private sau de stat cu datorii la stat, că vorbim de firmele care şi-au achitat la timp, în 2017, datoriile şi acum să creăm un mecanism care la anul viitor poate să le faciliteze, să spunem, plata faţă de stat nu în momentul în care… adică să-şi poată rula banii o anumită perioadă, şi ceva celor care s-au conformat voluntar. Şi pe persoană fizică la fel. Avem un istoric de cinci ani de zile în care ANAF-ul a emis la contribuabil decizia de impunere. Şi atunci ca obligaţie a ANAF până la final de octombrie fac o centralizare pe fiecare contribuabil, iar dacă plata se va realiza până la final de an curent vor primi practic o reducere substanţială din acea sumă”, a mai declarat Eugen Teodorovici.