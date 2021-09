Anunț îngrijorător! Majoritatea secțiilor de Terapie Intensivă din București sunt pline

„Multe din secţiile de terapie intensivă COVID din Bucureşti sunt pline şi ieri am avut discuţii cu reprezentanţii Direcţiei de Sănătate Publică Bucureşti. Am identificat împreună cu Direcţia Asistenţă Medicală spitale care au preluat în valul trei pacienţi atunci când secţiile au fost pline şi am contactat managerii acestor spitale fie noi, de la Ministerul Sănătăţii, fie colegii de la Direcţia de Sănătate Publică Bucureşti pentru a le solicita creşterea numărului de paturi pentru pacienţii COVID-19 cât de repede posibil.

Cel mai probabil, Spitalul Elias. Aici există secţiile disponibile şi am vorbit cu reprezentanţii Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă pentru a detaşa cât mai repede medici. Acolo, problema este de personal. Mai există Spitalul „Sfântul Pantelimon”, care poate să îşi ajusteze rapid circuitele pentru a prelua pacienţi COVID, Spitalul „Floreasca” şi de asemenea începem discuţii cu spitalele de pediatrie, cu „Gomoiu”.

La raportarea de ieri (n.r. luni) nu erau probleme cu paturile de terapie intensivă la nivel naţional, dar erau probleme cu numărul de paturi la nivelul Bucureştiului, motiv pentru care am şi avut aceste discuţii cu managerii de spital şi cu DSP, de exemplu, pentru a putea prelua pacienţii pediatrici”, a explicat Ioana Mihăilă într-o conferinţă de presă.

Restricții pentru persoanele nevaccinate?!

În opinia Ioanei Mihăilă, pregătirea spitalelor pentru situații de urgență, cât și pentru oferirea unor servicii medicale este esențială acum pentru ca România să treacă mai ușor peste valul patru al pandemiei. Potrivit Ministrului Sănătății, persoanele nevaccinate vor avea parte de restricții, inclusiv atunci când vine vorba despre accesul în mall.

”Acum, incidenţa, inclusiv în Bucureşti, este de sub 1 la mie, dar ritmul de creştere a infecţiilor este mai accelerat faţă de predicţiile INSP din urmă cu o lună, de exemplu. Deci, creşterea este mai accelerată, lucru la care ne aşteptam, de altfel, pentru că acest lucru l-am observat şi în alte ţări europene care sunt acum în plin val patru, o creştere accelerată a numărului de cazuri, tocmai din cauza contagiozităţii crescute a tulpinii Delta.

Avem câteva principii de la care plecăm. Cel mai important este că ne dorim să ţinem şcolile deschise cât mai mult timp posibil, aşa cum este în ordinul comun acum, până la 6 la mie incidenţă într-o localitate. Şcolile vor fi deschise pentru învăţământul faţă în faţă, dacă nu se întâmplă nimic deosebit în ceea ce priveşte situaţia infecţiilor la copii. Un al doilea principiu şi un al doilea obiectiv pe care îl avem este să nu restricţionăm circulaţia persoanelor vaccinate. Şi un al treilea este să ne străduim să nu închidem acele sectoare ale economiei care au avut de suferit anul trecut, cum este, de exemplu, sectorul HoReCa”, a mai afirmat ministrul.