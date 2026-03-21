Anunț oficial de la ANM! Un anticiclon lovește România: se întorc ninsorile

Anunț oficial de la ANM! Un anticiclon lovește România: se întorc ninsorile

De: Irina Vlad 21/03/2026 | 15:19
Anunț oficial de la ANM! Un anticiclon lovește România: se întorc ninsorile
Potriviti directorului Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) Elena Mateescu, luna martie rămâne capricioasă din punct de vedere meteo. Au fost emise două atenționări de vreme rea în mai multe județe din țară, cu temperaturi scăzute, ploi, vânt puternic, lapoviță și ninsori la munte. 

După două săptămâni de primăvară autentică, un val de aer rece a coborât peste România în mijlocul lunii martie. Fenomenul a dus la o răcire bruscă și la șanse de ploi și ninsori în mai multe zone din țară. Începând cu 17 martie, o masă de aer polar a pătruns dinspre nord-estul Europei, provocând scăderea temperaturilor în toată țara și aducând precipitații sub formă de polei și ninsoare în zonele înalte.

Un anticiclon traversează România

Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare de vreme rea, ninsori în zona montană și temperaturi scăzute. De asemenea, în București, Vrancea, Buzău, Ialomița și Călărași a fost emis un cod galben de vânt puternic – valabil până duminică, 22 martie, la ora 18:00.

Deși majoritatea zilelor din luna martie au fost marcate de această scădere a temperaturilor, anticiclonul se va retrage treptat, iar vremea va începe să devină din ce în ce mai caldă.

„Avem o lună martie capricioasă. Dacă primele două decade au fost caracterizate de temperaturi mai ridicate, urmează un episod care aduce ninsori în zona montană, dar și temperaturi mai coborâte, însă de scurtă durată. Această caracteristică va fi valabilă până la acest sfârșit de săptămână.

În acest interval, și intensificările de vânt vor fi de interes până duminică la ora 18.00, conform celor două coduri galbene emise, vorbim de județele Vrancea, Buzău, municipiul București, Ialomița și Călărași. Vom avea vânt în continuare, cu rafale de 50-60 km/ora și un ecart termic până la 14 grade Celsius”, a declarat directorul ANM Elena Mateescu.

Prognoză meteo 23-30 martie 2026

În următoarele zile, se vor înregistra temperaturi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă în regiunile nordice și estice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Potrivit ANM, regimul pluviometric va fi ușor excedentar în extremitatea de sus a țării, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă în regiunile nord-vestice, iar în rest vor fi excedentare, în special în sud și sud-vest.

