Anunțul colosal făcut de Loteria Română înainte de extragerea Loto 6/49 de duminică, 17 februarie 2019

Veste bună pentru cei care își încearcă norocul la Loto 6/49. Loteria Română a făcut un anunț colosal înainte de extragerea de duminică, 17 februarie 2019, care îi va bucura pe români.

Premiul de la Loto 6 din 49 la categoria I nu a fost câștigat și Reportul pentru Loto pentru duminică 17 februarie 2019 a ajuns la 10.872.056,00 lei. Premiile de la categoriile II, III si IV de la Loto 6 din 49 au fost câștigate joi 14 februarie 2019 astfel: 6 premii la categoria a II-a (5 numere) în valoare de 19.854,60 de lei, 248 premii la categoria a III-a (4 numere) în valoare de 480,35 lei fiecare și 5315 de premii la categoria a IV-a (3 numere) în valoare de 30 de lei fiecare.

Rezultatele extragerii Loto 6 din 49, numerele de joi, 14 februarie 2019

Loto 6 din 49, rezultatele extragerii. Astăzi, 14 februarie 2019, au loc noi extrageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc. Numerele norocoase vor fi publicate în acest articol la scurt timp după ce se încheie extragerile de la Loteria Română.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 10,51 milioane de lei (2,21 milioane euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,92 milioane de lei (peste 405.000 de euro.

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 5,62 milioane de lei (1,2 milioane euro). La Noroc Plus este in joc un report cumulat in valoare de aproximativ 298.000 de lei (peste 62.800 de euro).

La Loto 5/40 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 165.000 de lei (aproximativ 35.000 de euro), iar la Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 274.400 de lei (peste 57.800 de euro). Imediat ce se extrag numerele norocoase la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, acestea vor fi publicate și pe CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România.

Loto 6 din 49: 31, 49, 2, 46, 20, 3

Joker: 19 / 43, 3, 41, 27, 15

Loto 5 din 40: 26, 18, 37, 7, 38, 22

Noroc: 1367127

Super Noroc: 618809

Noroc Plus: 685736