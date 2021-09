Anunțul îngrijorător făcut de Sorin Cîmpeanu: ”În București, rata de infectare va depăși 6 la mie”

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, susține că, potrivit estimărilor, în București rata de infectare va ajunge de 6 la mie. Acest scenariu este prevăzut pentru luna octombrie și impune închiderea școlilor.

Până la pragul de 6 la mie, toate școlile rămân deschise în format fizic. După depășirea pragului de 6 la mie, rămân deschise creșele și grădinițele. Toți elevii intră în online, cu o singură excepție, cei din învățământul special.

”Din păcate, pentru elevi prezența fizică nu va mai fi posibilă. Va fi posibilă pentru creșe și grădinițe, unde învățământul online este o aberație. Din fericire, sunt convins că va fi pentru o perioadă scurtă, pentru că și în valul 3 am avut o perioadă de circa 10 zile în care s-a depășit rata de 6 la mie. În acest an, tezele se vor da normal, simulările se vor derula normal, vrem să se deruleze normal acest an. Admiterea vara viitoare la liceu se va da după exact aceleași reguli după care s-a dat și anul acesta, bacalaureatul la fel”, a declarat Sorin Cîmpeau.

Potrivit Ministerului Educației, cursurile vor începe, în acest an, pe 13 septembrie 2021. Anul școlar 2021- 2022 se structurează pe două semestre (34 de săptămâni):

semestrul I va avea 14 săptămâni de cursuri, dispuse în intervalul 13 septembrie 2021- 22 decembrie 2021;

semestrul al II-lea va avea 20 săptămâni de cursuri, dispuse în intervalul 10 ianuarie 2022- 10 iunie 2022, cu includerea programului ,,Școala Altfel’’, în perioada 8- 14 aprilie, interval în care se pot organiza fazele naționale ale olimpiadelor școlare.

Vacanțele elevilor în anul școlar 2021- 2022