Anunțul momentului! S-a despărțit de iubit după Asia Express 2025: ”Tot ce n-a mers, nu a fost pentru mine”

De: Irina Vlad 27/11/2025 | 22:29
Asia Express 2025/Foto: Social media

Fosta concurentă de la Asia Express 2025 a terminat-o cu fostul iubit, iar acum este în căutarea sufletului pereche. După ce a trecut prin mai multe suferințe, dezamăgiri și despărțiri, bruneta  nu și-a pierdut speranța și încă visează cu ochii deschiși că va întâlni bărbatul perfect. 

Viața Alinei Pușcău este într-o continuă transformare. După ce a acceptat să participe la Asia Express 2025, experiență care a fascinat-o și de care este tare mândră, fotomodelul internațional a mai trecut peste un hot: s-a despărțit de iubit. Iar acum este în căutarea sufletului pereche.

Alina Pușcău: ”Am suferit în relațiile care s-au terminat”

După ce în urmă cu doar câteva luni mărturisea că este mai pregătită ca niciodată să își întemeieze o familie cu iubitul de la vremea respectivă, se pare că lanțul de iubire dintre ei s-a rupt mai repede decât s-ar fi așteptat.

”Sunt pregătită, sunt deschisă (n.r către o căsătorie), mai ales că Asia Express mi-a arătat altă percepție și acum sunt pregătită pentru orice în viață”, spunea Alina Pușcău în rumă cu doar câteva luni.

Alina Pușcău a participat la Asia Express 2025/ sursă foto: social media

Recent, în cadrul unui interviu, fotomodelul internațional a declarat că este o femeie singură și disponibilă, gata oricând să își cunoască sufletul pereche. De data aceasta, poate, poate este cu noroc.

„Mă iubesc pe mine, cu asta am început. Nu sunt cu nimeni acum, dar vorbesc cu lumea și să vedem ce se întâmplă. Deocamdată sunt eu bine cu mine și asta contează cel mai mult.

Normal că au existat și perioade în care nu am fost bine cu mine, am și suferit din relațiile care s-au terminat, dar am învățat ceva și i-am mulțumit persoanei respective, pentru că am învățat ceva despre mine. Tot ce n-a mers nu a fost pentru mine, dar a fost o iertare pentru mine și o învățătură. Au fost niște lecții”, a spus Alina Pușcău într-un interviu.

