Anunțul neașteptat făcut de Ana Maria Mărgean, câștigătoarea Românii au talent 2021: ”Revin!”

Vineri, 28 aprilie 2023, începe prima semifinală Românii au Talent, eveniment ce va fi marcat de prezența Anei Maria Mărgean, câștigătoarea sezonului 11 al show-ului. Copila s-a declarat extrem de fericită să revină în echipa formatului TV, de data aceasta din culisele emisiunii.

Ana Maria Mărgean, apariție surprinzătoare la Românii au Talent 2023

Tânăra s-a alăturat echipei Pro TV și se va ocupa de transmiterea celor mai puternice emoții și momente din culisele emisiunii. Începând de astăzi, 26 aprilie 2023, Ana Maria Mărgean va publica pe conturile personale de Tik Tok și Instagram, imagini alături de finaliștii Românii au Talent 2023. Copila de 13 ani va avea misiunea de a interacționa cu finaliștii, moment în care publicul din fața micilor ecrane va avea ocazia să-i cunoască și mai bine pe concurenți.

„Extrem de bucuroasă să revin în echipa Românii au talent, să cunosc personal semifinaliștii, să interacționez cu ei când se pregătesc. Recent am fost implicată în mai multe proiecte, pe diverse scene. Am fost și în SUA, unde am cunoscut membrii fondatori ai acestui show de talente internațional. Și acolo, și aici m-am simțit ca într-o mare familie. Iar această colaborare mă bucură extraordinar și sper să reușesc să transmit și concurenților energia pozitivă și bucuria pe care eu le simt făcând parte din acest proiect minunat”, declară Ana Maria Mărgean.

Reamintim că, imediat după ce a câștigat sezonul 11 Românii au Talent, Ana Maria Mărgean a ajuns pe scena America’s Got Talent: All Stars, acolo unde a mers până în finala show-ului. Copila de 13 ani a urcat pe scenă alături de Terry Fator, unul dintre cei mai renumiți ventriloci din America.

„Încă un vis devenit realitate AGT: All-Stars. Sunt atât de încântată! Mulțumesc Terry că ești astăzi alături de mine”, a declarat Ana Maria Mărgean.

