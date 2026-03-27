Apa carbogazoasă, nocivă sau nu?! Ce se întâmplă în organism dacă o consumi zilnic, potrivit specialiștilor

Apa carbogazoasă câștigă tot mai mult teren în rândul persoanelor care vor să se hidrateze eficient fără a consuma băuturi îndulcite.

Cu un gust perceput drept mai atractiv decât apa plată și fără calorii sau zahăr în majoritatea variantelor, această băutură este considerată de specialiști o opțiune sănătoasă pentru consumul zilnic.

Apa carbogazoasă, nocivă sau nu?!

Potrivit dieteticienei Jessica Clancy-Strawn, „apa carbogazoasă este pur și simplu apă infuzată cu dioxid de carbon, care conține adesea minerale naturale sau adăugate, precum calciu, magneziu, bicarbonat sau sulfat de potasiu”. Conținutul nutrițional diferă în funcție de tipul de apă – simplă, minerală sau aromatizată –, însă, în general, aceste produse sunt etichetate drept „zero calorii, zero zahăr”.

Deși unele sortimente includ minerale utile organismului, nutriționiștii subliniază că acestea nu pot substitui alimentația. Dieteticiana Adiana Castro atrage atenția că „cantitatea de minerale este minimă și nu ar putea înlocui aportul alimentar”.

Hidratarea rămâne principalul beneficiu al consumului de apă carbogazoasă.

„Atât apa minerală carbogazoasă, cât și apa carbogazoasă simplă hidratează la fel ca apa obișnuită”, afirmă Laura Hershey.

Pentru mulți consumatori, introducerea acestor băuturi în rutina zilnică poate avea efecte pozitive, mai ales atunci când înlocuiesc sucurile sau alcoolul.

„Multe persoane nu beau suficientă apă, așa că, atunci când văd pe cineva care bea apă carbogazoasă în fiecare zi, mă bucur că măcar încearcă să-și satisfacă necesarul zilnic de lichide”, spune Hershey.

Senzația de efervescență este un alt avantaj, după cum explică Adiana Castro:

„Carbonatarea le poate oferi o senzație similară cu cea a băuturilor răcoritoare, fără adaos de zahăr”.

Ce se întâmplă în organism dacă o consumi zilnic, potrivit specialiștilor

Există și beneficii indirecte pentru cei care aleg să înlocuiască alcoolul cu apă carbogazoasă.

„Dacă cineva înlocuiește băuturile alcoolice cu apă carbogazoasă, poate observa beneficii suplimentare, cum ar fi îmbunătățirea somnului, un control mai bun al glicemiei și reducerea aportului caloric”, afirmă Clancy-Strawn.

Tot ea menționează că dioxidul de carbon poate contribui la instalarea senzației de sațietate:

„Poate crea distensie abdominală, ceea ce ajută unele persoane să se simtă mai sătule și să reducă senzația de foame”.

Unele studii indică posibile efecte ușoare asupra metabolismului glucozei sau asupra stării de alertă, însă specialiștii precizează că aceste influențe sunt limitate și nu pot înlocui un stil de viață echilibrat.

Consumul de apă carbogazoasă este considerat sigur pentru majoritatea oamenilor, dar poate provoca disconfort în anumite situații.

„Apa carbogazoasă poate eroda ușor smalțul dinților, așa că le sugerez clienților să folosească un pai sau să-și clătească gura cu apă plată după consum”, avertizează Hershey.

De asemenea, variantele cu arome citrice pot fi mai agresive pentru dantură.

La nivel digestiv, reacțiile diferă de la o persoană la alta.

„Carbonatarea poate irita persoanele cu un sistem digestiv sensibil și poate favoriza balonarea, gazele sau agravarea refluxului acid”, explică Castro. Totuși, mulți consumatori nu resimt aceste efecte și consideră apa carbogazoasă o opțiune confortabilă.

Nutriționiștii recomandă alegerea variantelor fără zahăr și fără aditivi, consumate cu moderație. Apa carbogazoasă poate fi integrată ușor în rutina zilnică, inclusiv în combinații cu ingrediente naturale.

„Îmi place să savurez un pahar de apă carbogazoasă cu lămâie sau să o combin cu ceaiuri din plante ori fructe proaspete – este o alternativă excelentă la băuturile alcoolice sau sucuri”, spune Clancy-Strawn.

Consumate echilibrat, aceste băuturi pot deveni un aliat util pentru hidratare și pentru menținerea unui stil de viață sănătos.

