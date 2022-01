Apar noi detalii șocante în cazul morții mezzosopranei Maria Macsim Nicoară: ”A fost ucisă cu sânge rece!”

Apar noi detalii șocante în cazul morții mezzosopranei Maria Macsim Nicoară. Profilerul Mihaela Brooks crede, cu tărie, că de fapt artista ar fi fost ucisă.

Profilerul Mihaela Brooks, femeia care s-a implicat în cazul morții Mădălinei Manole, a preluat și cazul mezzosopranei Maria Macsim Nicoară. După ce a analizat mai multe probe din dosar, femeia a lansat o ipoteză halucinantă. Și anume faptul că artista ar fi fost, de fapt, ucisă. (VEZI ȘI: CUM A DECURS DISCUȚIA DINTRE OPERATORUL DE LA 112 ȘI SOACRA MARIEI MACSIM NICOARĂ. “A COBORÂT PE SCĂRI ȘI… CE SĂ VORBIM LA POLIȚIE?!”)

De asemenea, Mihaela Brooks susține că există elemente noi care i-ar putea convinge pe judecători să reia cercetarea asupra suspiciunii de omucidere. Familia mezzosopranei luptă pe cont propriu pentru descoperirea adevărului.

”Despre expertizele medico-legale îmi permit eu să spun că avem expertize ale unor oameni de știință în domeniu pe care nimeni nu le poate contrazice, științific vorbesc. Tot ceea ce face la cazul acesta și la fiecare caz în parte este pa bază de știință. Ceea ce avem este cu totul în favoarea noastră și eu, personal, spun că mezzosoprana nu a avut niciun accident, a fost ucisă cu sânge rece! Și apropo de această ucidere, prima dată când am preluat dosarul expresia mea a fost: ,,capul ei minge de fotbal”.

Un alt specialist, nu am voie să dau numele lor, a spus: ,,creierul ei a fost făcut ,,șnițel”, un alt expert, care este la caz, a spus că ,,a bătut-o până nu s-a mai putut, până a obosit. Deci, loviturile la cap, și aici pot să spun că avem dovezi științifice, în care voi arăta biomecanica rănilor la cap și că absolut toate loviturile pe care le-a avut la cap nu au legătură absolut deloc cu scara. A fost o modalitate de a soțului de a scăpa de acuzația de violență, care a început sus în camera ei, la etaj, și s-a terminat jos, la parter”,a dezvăluit Mihaela Brooks.

Soțul artistei ar fi avut o amantă

La mai bine de șapte luni de la accidentul controversat pe care l-a avut în propria casă, mezzosoprana Maria Macsim Nicoară a murit, în cursul nopții de 23 spre 24 decembrie 2020 din cauza unei embolii pulmonare. (CITEȘTE ȘI: ACUZAȚII DURE ÎN CAZUL MORȚII REGRETATEI MARIA MACSIM NICOARĂ: “DE CE NU S-A SESIZAT NIMENI DE ȘTERGEREA PROBELOR DIN CASA SURORII MELE?”)

Elena, sora Mariei Macsim Nicoară, crede cu tărie că moartea artistei nu a fost un accident și acuză familia cumnatului ei că ar fi anunțat salvarea abia după opt ore 8 ore de la incident. De asemenea, femeia a a mărturisit că Maria știa că soțul ei avea o amantă. Mezzosoprana s-ar fi confesat surorii sale spunându-i că nu se mai înțelege cu soțul ei și că îi vorbește urât.

”Am discutat și cu ultima persoană cu care a discutat ea în seara respectivă și a spus că ea era încordată, agitată și și-a dat seama că e ceva. De la început am avut semne de întrebare legate de modul în care s-a desfășurat, s-a petrecut accidentul. Ea îmi povestea plângând la telefon că are probleme cu soțul, că îi vorbește urât și că el are o relație”, a spus Elena la Acces Direct.