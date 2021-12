Arnold Schwarzenegger și Maria Shriver au divorțat oficial după 10 ani de negocieri

New York, NY - Arnold Schwarzenegger and Maria Shriver officially finalized their divorce. 28 DECEMBER 2021