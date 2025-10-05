Artista din România, dezvăluiri despre sarcina care i-a schimbat viaţa! A ţinut totul ascuns: “Am emoții. Nu-mi vine să cred!”

Roxana Blagu a oferit declarații în premieră despre sarcină! Vedeta a povestit cine au fost primele persoane care au aflat că va urma să aducă pe lume un copil. Nu au fost părinții ei! Persoana căreia i-a dat vestea cea mare are legătură directă cu fiica ei! Toate detaliile incredibile le aflați în rândurile de mai jos, în exclusivitate pentru CANCAN.RO

Fosta componentă a trupei Trident a vorbit despre cea mai frumoasă perioadă din viața ei: sarcina! Imediat cum a aflat că va urma să mai aducă pe lume un copil, șatena i-a dat vestea cea mare unei persoane care face parte din viața fiicei sale. După cum știți, Roxana mai are un copil dintr-o relație anterioară, dar relația mamă-fiică nu mai există de 13 ani de zile, de când cele două au fost separate. Chiar dacă ambii părinți au custodie comună, domiciliul fetei este la tată, iar acesta le interzice orice cale de comunicare!

Declarații exclusive despre primele persoane care au aflat de sarcină

Prima persoană care a aflat că este însărcintă, a fost, bineînțeles, soțul ei, dar a doua persoană căreia i-a dat vestea a făcut parte din viața fiicei sale. Roxana Blagu a oferit detalii neștiute până acum!

Roxana Blagu: Mai înainte am stat pe video cu Sasha, băiețelul nostru, ne întreba de ce el nu e aici.

CANCAN.RO: Unde îl lăsați atunci când plecați?

Roxana Blagu: Acasă cu bona. Avem o bonă filipinez. Noi nu o numim bonă pentru că e de atâta timp la noi, de când Sasha avea 10 luni, încât e parte din familie, nu o tratăm ca pe o angajată. E ca și cum mătușa e acasă cu el. Să știi că primul aspect pentru care am optat pentru o bonă filipineză a fost că el va învăța limba engleză de mic și va porni cu două limbi, încă de când va începe să vorbească. Al doilea aspect a fost că pentru mine Raquel nu a fost o simplă bonă. Ea a fost și bona fetiței mele, iar atunci când ne-am despărțit, acum mulți ani, și ea a plecat la ea în țară, ne-am promis și ea i-am promis că dacă viața va duce spre acest drum să mai facă încă un copil, ea va reveni la mine. Am ținut 10 ani legătura telefonic, pe rețelele de socializare și să știi că era prima persoană pe care o anunțam că sunt însărcinată, să se pregătească. Adică era Andrei și după Andrei urma ea.

CANCAN.RO: Pe bune? Nici măcar părinții tăi? Deci a doua persoană care aflat că ești însărcinată, a fost bona. Dar înseamnă că sunteți și prietene pe lângă faptul că este angajata voastră.

Roxana Blagu: O iubesc foarte mult și ea pe mine și pe toată familia și toată familia o iubește și toate prietenele mele.

Pandemia i-a adus Roxanei Blagu cea mai mare bucurie

Oana a rămas la tatăl ei după separarea părinților, iar acesta a ținut-o departe de ea în tot acest timp. În prezent, adolescenta ar avea vârsta de 15 ani. Fiul Roxanei nu știe că mai are o soră, iar într-o seară a văzut imagini cu ea în telefonul vedetei, moment în care a întrebat-o cine este, însă artista nu i-a putut da un răspuns (CITEȘTE AICI). Roxana Blagu se bucură din plin de rolul de mamă, alături de fiul ei, căruia îi poate oferi toată dragostea. Vedeta a vorbit despre momentul în care a rămas însărcinată. Deși era o perioadă critică pentru toți românii, pandemia i-a oferit Roxanei Blagu cea mai mare bucurie.

Roxana Blagu: Sasha are 5 ani, deci e încă la grădiniță și ușor, ușor se îndreaptă către școală cu pași repezi.

CANCAN.RO: Ai emoții?

Roxana Blagu: Da, am emoții. Nu-mi vine să cred că deja are 5 ani și că timpul a trecut atât de repede. Parcă, nu știu, zilele trecute eram în pandemie și mergeam la spital să nasc singură. A fost o experiență. Dar cred că cei care au fost născuți în acea perioadă au anumite calități, zic eu. Au fost făcuți cu iubire, că s-a stat în casă foarte mult. S-a stat în casă foarte mult și ce să facem? Din iubire, nu din plictiseală.

