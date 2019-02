Așa a dat lovitura Mihai Morar: ”Nu mi-am pus viața în pericol!”

Nu mai puțin de 15 kilograme a dat jos Mihai Morar, iar realizatorul emisiunii ”Răi, da buni”, spune că nu ține un regim alimentar. Și nici nu are de gând s-o facă vreodată. Mănâncă ce vrea, de toate, dar are un regim echilibrat.

„Am un regim alimentar echilibrat. Mănânc de toate: carne, carbohidraţi, legume. Părerea mea este că dietele nu ar trebui să fie ţinute din cărţi, deoarece programul fiecărei persoane diferă. De exemplu, seara am arderile mai mari pentru că termin programul de lucru la ora 22:00. Aşa că mai mănânc câte ceva, cum ar fi brânză sau mere.

Nu sunt bolnav, nu am ţinut diete minune, nu m-am înfometat, nu mi-am pus viaţa sau sănătatea în pericol. E, pur şi simplu, noua mea viaţă. Cu sau fără 15 kilograme în minus. E mai puţin important. Ceea ce contează e că mă simt din ce în ce mai „Eu’… Pe exterior’, dar mai ales „pe interior”, a explicat Mihai Morar.