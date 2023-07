Așa arată o casă care costă doar 1 euro. Nimeni nu o vrea, deși are și etaj

Casele din Mussomeli, Sicilia, vândute la un euro, au intrat de ceva vreme în atenția străinilor. Chiar dacă italienii nu se dau în vânt după ele, se pare că interesați ar fi cei care nu locuiesc în peninsulă. Ce-i drept, o locuință din satul respectiv nu costă mai mult decât o cafea. Cum arată un astfel de imobil?

Autoritățile italiene au demarat în 2017 un proiect pentru a repopula satele uitate de lume, afectate de un cutremur major în 1968. Foarte mulți oameni și-au făcut bagajele și au părăsit localitățile respective, îndreptându-se spre orașe mari. Zonelor rurale au pierdut 15 milioane de locuitori în ultimii 15 ani, potrivit BBC.

Așa că, aleșii locali din Sicilia s-au gândit să scoată la vânzare case cu un euro. Străinii se îngrămădesc să-și încerce norocul pentru o locuință în Italia, iar proiectul se anunță a fi un succes până acum. „Am lansat proiectul în 2017 și am avut mult succes cu el. Am reușit să vindem 170 de case unor străini”, a ținut să spună Toti Nigrelli, viceprimarul din Mussomeli, relatează știridiaspora.ro

Cum arată o casă scoasă la vânzare cu un euro

O femeie le-a arătat internauților ce condiții oferă o casă la doar un euro. Ea a filmat interiorul unei locuințe din satul Mussomeli, Sicilia, apoi a distribuit imaginile pe internet, unde au devenit virale. Ce-i drept, imobilul are nevoie de renovări, însă la prețul modest la care este pus la vânzare, nici nu mai contează acest aspect, spun mulți utilizatori TikTok. Casa are un etaj, nu are balcon, însă este foarte luminoasă. Până să fie pusă în mediul online, nu au existat cereri multe, însă totul a luat o întorsătură neașteptată după ce filmarea a făcut înconjurul internetului.

„Ați cerut să vedeți o casă de un euro? Ei bine, iat-o. Acum, un euro este prețul de achiziție, dar onorariile vor fi plus sau minus 5.000 de euro doar pentru că nu știi care sunt actele. Dacă există o problemă cu ea, aceasta cade în sarcina cumpărătorului și nu a vânzătorului, pentru că este o casă de un euro. Da, cred că ar putea fi o troacă acolo, dar hei, vestea bună este că ai apă.

Aici ar fi un living, sufragerie, baie la parter. Pereții, betonul era în regulă. Era doar o tencuială deasupra, așa că e clar că totul a trebuit să fie îndepărtat. Și apoi tencuite din nou. Nu există un duș, așa că ar trebui reconfigurat. Cu toate acestea, există apă. Sus pe scări, este un singur dormitor, și este un dormitor mare și frumos pentru o casă de un euro. Nu există balcoane, dar are o iluminare grozavă. O să pun în comentarii unde poate fi contactat agentul. Linkul este în bio, dar iată, o casă de un euro. Sper că sunteți îndemânatici!”, spune Thea, într-un clip video pe TikTok (VEZI AICI CUM POȚI BENEFICIA DE O ASTFEL DE CASĂ).