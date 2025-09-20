Acasă » Știri » Așa tată să nu ai! Cum și-a dezamăgit Marius Elisei fiica pe care o are cu Oana Roman

De: Irina Vlad 20/09/2025 | 08:40
Oana Roman, Marius Elisei și Isa, fiica lor/ sursă foto: social media

Oana Roman îl face praf pe Marius Elisei. De când nu mai formează un cuplu, fostul ei soț nu a respectat programul parental decis în instanță, nu își vizitează copilul și nu se implică deloc în creșterea propriului copil. Bărbatul își dezamăgește constant fiica. 

După o relație de 10 ani, Marius Elisei și Oana Roman au decis să meargă pe drumuri separate. Au divorțat în anul 2021, însă de atunci bărbatul pare să fi uitat complet că are un copil. Isa este pe punctul de a deveni o adolescentă și înțelege perfect situația delicată din familia ei, chiar și lipsa de implicare a părintelui în viața ei.

Oana Roman: ”Nu am numărul lui de telefon”

Oana Roman a mărturisit că Marius Elisei nu a fost alături de fiica lui în prima zi de școală. Copila a început un nou capitol din viața sa, a trecut în clasa a V-a și ar fi vrut să aibă parte de prezența ambilor părinți.

”Probabil că și-a dorit, dar nu mi-a spus lucrul acesta. Eu doar am întrebat-o dacă tatăl ei este pe grupul de clasă, pentru că s-a făcut un grup nou în clasa a V-a. Eu nu am stat să verific, nu am numărul lui de telefon și i-am zis Isei să verifice dacă tatăl ei este adăugat acolo, așa el ar vedea evident toate informațiile legate de ore, zile și alte lucruri. Și mi-a zis.. ”da, da, este”. Atunci, am zis ”OK, atunci o să vadă când mergem la școală”, și ea mi-a zis atât: ”să nu îți faci vreo iluzie că o să vină”.

Deci ea a știut că nu va veni, așa cum nu a venit nici la festivitatea de final de clasa a IV-a, așa cum nu a venit să o vadă nici măcar o singură zi în vacanța de vară. Deși noi avem un acord parental în baza căruia el trebuie să facă niște lucruri”, a spus Oana Roman în emisiunea ”Online Story by Cornelia Ionescu”.

Oana Roman susține că Marius Elisei are obligativitatea să își viziteze și să petreacă timp cu fiica lui, însă aceste reguli nu au fost până acum respectate. Acesta are program de vizită un weekend la două weekenduri și de Crăciun. Mai mult de atât, creatoarea de conținut a mărturisit că fostul ei soț nici măcar nu își suna fiica.

”În toate vacanțele, el trebuie să o vadă jumătate de timp, un weekend la două weekenduri, ziua de Crăciun, mă rog, sunt lucruri trecute în acordul parental, nu le-a respectat nicio secundă. Nu a văzut-o nici măcar o singură zi din vacanța de vară, nu o zi, nicio o oră”, a mai spus Oana Roman.

