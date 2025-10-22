Asigurarea RCA, obligatorie pentru trotinetele și bicicletele electrice. Proiectul urmează să fie promulgat!

Vești importante pentru cei care obișnuiesc să se deplaseze cu trotinetele sau bicicletele electrice! Se pare că în curând acestea vor avea nevoie de polițe RCA. Proiectul a fost adoptat azi, 22 octombrie, în Camera Deputaților şi urmează să fie promulgat. Câți bani ar trebui să scoată din buzunar cei care le conduc?

Trotinetele şi bicicletele electrice vor avea în curând nevoie de poliţe RCA. Proiectul de lege propune ca toate vehiculele care pot depăși viteza de 25 km/h sau care sunt mai grele de 25 kg și ating peste 14 km/h să aibă nevoie de RCA.

De asemenea, și trotinetele și bicicletele electrice închiriate vor avea nevoie de RCA. Chiar dacă nu depășesc 25 de km pe ora, acestea au peste greutatea maxima admisa. Însă, în cazul acestora firmele de asigurare vor decide dacă deținătorul vehiculului sau utilizatorul plătește daunele în caz de accident.

Proiectul de lege a stârnit controverse

După ce proiectul va deveni lege, asigurarea pentru aceste mijloace de transport ar putea costa la fel ca pentru un scuter, câteva sute de lei pe an. Deși proiectul are ca scop responsabilizarea celor care conduc aceste vehicule, părerile sunt împărțite.

„La acest moment dacă circul legal cu mașina și un trotinetist mă lovește, dacă am CASCO, îmi deschid dosar pe CASCO, iar dacă nu am CASCO, cu documentul de la poliție acționez în instanță iar această procedură poate dura până la doi ani și nu am certitudinea că am ce să recuperez de la cel vinovat”, spune Marius Constantinescu, broker de asigurări, potrivit observatornews.ro.

Însă, specialiștii în conducere defensivă cred că noua lege nu rezolvă complet problema. Experții spun că ar fi nevoie și de cursuri obligatorii pentru cei care folosesc trotinetele sau bicicletele electrice.

„Ar fi fost nevoie de un RCA pe persoană fizică, pe CNP, adică cel care conduce trotineta să răspundă el direct, să îi crească acestă asigurare la fiecare daună pe care o produce, să crească exponenţial, ca să îl responsabilizezi”, a declarat Titi Aur, specialist în conducere defensivă.

De la începutul anului au fost înregistrate aproape 1.500 de accidente cu trotinete, în care 1.600 de persoane au fost rănite și nouă au decedat.

