Asistenta de la “Neatza cu Răzvan și Dani”, implicată într-un accident rutier. Ramona Olaru: “Femeia înjura ca o ţărancă apucată”

Sexy asistenta lui Răzvan Simion și a lui Dani Oțil a fost implicată într-un accident rutier, iar șoferița vinovată a plecat ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. La scurt timp după incident, Ramona Olaru s-a filmat și a povestit în înregistrare ce s-a întâmplat, de fapt. Frumoasa blondină i-a liniștit pe toți apropiații, dar și pe fani. Mai mult, ea i-a transmis un mesaj șoferiței vinovate de producerea accidentului, care a fugit de la fața locului.

Asistenta de la “Neatza cu Răzvan și Dani”, implicată într-un accident rutier

Din fericire, accidentul în care a fost implicată asistenta de la “Neatza cu Răzvan și Dani” a fost unul ușor, însă atmosfera de după impact a atins cote alarmante. Potrivit declarațiilor făcute de Ramona Olaru, tânăra care se afla la volanul mașinii care a lovit autoturismul vedetei a înjurat ca la ușa cortului, după care a apăsat puternic pedala de accelerație și dusă a fost! La finalul mărturisirilor, blondina i-a transmis șoferiței vinovate să vorbească frumos.

“Trebuie să vă spun ce mi s-a întâmplat acum ceva timp. Mergeam foarte liniştită pe un drum cu prioritate și, la un moment dat, o domniţă mi-a tăiat calea și, evident, m-a şters în fața mașinii. Și mi-a julit bara din față.Nu asta e problema, că am mai avut eu julituri la maşină și am mai fost şi eu de vină și chiar nu este nicio panică… Problema e că femeia înjura ca o ţărancă apucată, fără nicio scrupulă ca şi cum i s-a furat toată averea, deşi ea era vinovată. Am zis că opreşte mai încolo să vorbim şi s-a dus, mă, nene. Deci, femeie, dacă vezi treaba asta: măcar vorbește frumos”, a povestit frumoasa asistentă TV în mai multe filmulețe postate pe Instagram Stories.

Ramona Olaru s-a alăturat echipei de la “Neatza cu Răzvan și Dani”, după ce Flavia Mihășan a intrat în concediu prenatal. De altfel, acest lucru s-a petrecut la scurt timp după ce emisiunea “Prietenii de la 11”, unde blondina era asistenta prezentatoarei Diana Munteanu și a lui Florin Ristei, a fost scoasă din grila Antenei 1.