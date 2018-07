Asistenta medicală filmată în timp ce brusca un bebeluș cu paralizie, concediată

Asistenta medicală care a fost filmată în timp ce brusca un bebeluș născut cu paralizie, abandonat în Spitalul Județean de Urgență Târgoviște, a fost concediată, astăzi. Mai mult, pe numele ei a fost deschis și un dosar penal.

Managerul Spitalului Județean de Urgență Târgoviște, Claudiu Dumitrescu, a declarat în această seară, că în urma discuțiilor din Comisia de Disciplină s-a luat decizia ca asistenta care a bruscat bebelușul cu paralizie, abandonat la naștere în secția de Pediatrie, să fie concediată.

“S-a decis desfacerea contractului de muncă, de miercuri. Ea era angajată pe perioadă determinată dar nu expirase contractul”, a declarat Claudiu Dumitrescu, potrivit MEDIAFAX.

Anunțul făcut de ministrul Sănătății în cazul asistentei medicale care a maltratat un bebeluș cu paralizie

“E un copil abandonat, un copil cu grave probleme de sănătate, asistenta – însărcinată. Am luat legătura cu cei de acolo, cu managerul spitalului şi mi-a spus că s-a luat decizia, în comisia de disciplină, de a i desface disciplinar contractul de muncă acestei asistente şi că vor anunţa şi Ordinul Asistenţilor”, a declarat ministrul Sănătății Sorina Pintea la Antena 3.

Sorina Pintea a accentuat, încă o dată, că cine nu are vocaţie nu are ce căuta în sistemul sanitar: “Trebuie să iubeşti oamenii, să ai simpatie. Această persoană nu are empatie, nu iubeşte oamenii. Îmi este greu să mă exprim. E un comportament pe care categoric îl dezaprob şi nu aş mai vrea să îl văd în spitalele din România”, a mai spus Sorina Pintea.

Surse medicale au declarat pentru MEDIAFAX că în fața Comisiei de Disciplină asistenta a recunoscut că ea este cea din imagine, dar nu a considerat că s-a purtat necorespunzător.Polițiștii au deschis un dosar penal pentru rele tratamente aplicate minorului după ce s-au autosesizat, în urma imaginilor postate pe Facebook. Femeia a fost audiată și este cercetată în stare de libertate.

Un bebeluș născut cu paralizie și abandonat în spital a fost bruscat de asistenta medicală care îl hrănea, scena fiind filmată de mama unui alt copil internat în Spitalul Județean de Urgență Târgoviște și postată pe Facebook.

Pe imaginile postate pe Facebook de mama unui copil internat se vede cum o asistentă medicală bruschează un bebeluș pe care îl hrănea. Când acesta încearcă să se miște, asistenta îl trântește în pătuț: „Uitați-vă la ce se întâmplă în spitalul județean din Târgoviște. Poți da mai departe poate așa va fi dată afară, săracul bebeluș of off”.

Imaginile au ajuns și la conducerea Spitalului Județean Târgoviște, directorul unității medicale, Claudiu Dumitrescu, declarându-se „consternat”. Acesta a decis convocarea comisiei de disciplină și a propus desfacerea contractului de muncă al asistentei.