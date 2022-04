Asta ne mai lipsea! Se întâmplă pe 15 aprilie şi e pericol uriaş: test nuclear: „Ne temem”

Kim Jong Un plănuiește o demonstrație a capacității nucleare pe care o are în dotare. Reprezentantul special al Statelor Unite pentru Coreea de Nord trage un semnal de alarmă cu privire la gravitatea situației.

Phenianul pare să nu se oprească, în ciuda tuturor avertizărilor primite. Liderul Coreei de Nord vrea să organizeze primul test al unei arme nucleare. Anunțul a fost făcut de responsabilul de relațiile cu SUA, Sung Kim.

Coreea de Nord nu a început să facă teste nucleare din anul 2006, iar ultimul a fost în anul 2017. Joe Biden a dorit să negocieze cu Phenianul pentru reducerea amenințării nucleare, dar fără de rezultat. De această dată, nici China, nici Rusia nu s-au implicat. (CITEȘTE ȘI: Halucinant! El este autorul genocidului din Bucha! A „măcelărit” sute de ucraineni, la scurt timp după ce a mers la preot)

Test nuclear 15 aprilie! Ce se va întâmpla

În data de 15 aprilie, Coreea de Nord aniversează 110 ani de la nașterea lui Kim Ir Sen. Acesta a fost bunicul lui Kim Jong Un și fondatorul dinastiei actuale. Cu această ocazie, Phenianul vrea să facă o demonstrație de forțe nucleare.

Semnalul de alarmă pe care îl trage Emisarul Sung Kim este că Liderul Coreei de Nord nu se va opri aici. Doar de când Joe Biden a venit la președinția Statelor Unite, Phenianul a demarat o serie de testare cu 13 rachete. Ca urmare, ar fi posibil ca testul nuclear să îi mărească dorința de a porni un conflict armat.

„Ne temem că, în legătură cu viitoarea aniversare de la 15 aprilie, Coreea de Nord va fi tentată să întreprindă o nouă acţiune provocatoare. Nu am primit niciun răspuns de la Phenian, ceea ce este foarte dezamăgitor, deoarece am trimis mai multe mesaje, atât în public, cât şi în privat, invitându-i la un dialog fără condiţii” (CITEȘTE ȘI: Legea care îi bucură pe toţi românii! Intră în vigoare de la 1 iunie şi le aduce 200 de lei în plus. Care e condiţia)