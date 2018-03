Astea sunt cele 7 alimente care cauzează cancerul!

Astea sunt cele 7 alimente pe care trebuie să le eviți, dacă vrei să diminuezi posibilitatea apariției cancerului. Alimentatia poate fi motivul aparitiei a 35% dintre tipurile de cancer. Produsele fainoase rafinate pot creste riscul aparitiei cancerului de san cu 220%.

Chiar daca nu exista o legatura foarte clara intre ce alimente pot cauza sau pot intretine dezvoltarea unor tipuri de cancer, multe studii au aratat ca anumite alimente pot avea o legatura cu aceasta boala. Si chiar daca organismul fiecarei persoane este diferit, cercetatorii cred ca prin consumul frecvent al unor produse, se poate creste riscul de cancer. In acest articol, veti putea citi informatii despre 7 alimente cu potential cancerigen.

Haideti sa vedem ce legatura au descoperit cercetatorii intre cancer si alimentatie, tinand cont ca 35% dintre tumori au fost puse pe seama unor astfel de produse.

Mezelurile

Majoritatea mezelurilor, precum carnatii, sunca sau salamul, contin conservanti chimici, coloranti artificiali si un procent mare de sare si grasimi, pentru un aspect proaspat si apetisant. Acesti conservanti, precum azotatul de sodiu si azotitul de sodiu, dar nu numai, cresc semnificativ riscul aparitiei cancerului de colon.

Faina alba rafinata

Conform unui studiu publicat de catre Cancer Epidemiology: Indicatorii distantei si prevenirea cancerului, consumul frecvent de carbohidrati din produse fainoase rafinate pot creste riscul aparitiei cancerului cu 220%. Motivul este ca alimentele cu un indice glicemic mare cresc nivelul de zahar din sange foarte rapid, ceea ce ajuta dezvoltarea si raspandirea celulelor canceroase in corp.

Zaharul rafinat

Ca si faina rafinata, zaharul procesat sta la baza dezvoltarii si raspandirii celulelor canceroase in organism. Indulcitorii cu un continut mare de fructoza, metabolizata foarte usor si rapid de catre celulele raspunzatoare de cancer, sunt cei mai de temut in acest caz. Toate produsele atat de indragite precum prajiturile, placintele, biscuitii, sucurile si sosurile, contin mult zahar rafinat si stau la baza dezvoltarii unor tipuri de cancer.

Produsele modificate genetic

S-a afirmat ca si produsele modificate genetic reprezinta un mare risc in cazul dezvoltarii unor tipuri de cancer, dar nu s-a dovedit inca. Cu siguranta ca ati cumparat de multe ori produse pe baza de porumb, soia, fasole, rosii sau rapita.

Alimentele prajite sau de tip fast-food

Alimentele prajite, cum sunt cele de tip fast-food, nu sunt recomandate in dieta zilnica. Pe langa faptul ca au potential cancerigen, aceste alimente pot cauza si alte probleme precum bolile de inima sau obezitatea. Cartofii prajiti, chipsurile si alte snacks-uri pe care le gasim in toate magazinele si restaurantele cu servire rapida, contin acrilamida. Aceasta este o substanta cancerigena pe care o intalnim in toate produsele preparate la o temperatura mai mare de 120°C, iar cartofii prajiti si alte alimente de tip fast-food au un continut mai ridicat de acrilamida.

In plus, mai contin si foarte multe grasimi saturate, sodiu si zaharuri, si ele in stransa legatura cu aparitia cancerului.

Alimentele si bauturile dietetice

Produsele dietetice par a fi o solutie buna pentru cei care vor sa slabeasca sau sa-si mentina greutatea optima, dar nu este chiar asa. Este adevarat ca au mai putine grasimi, calorii, zahar si carbohidrati sau alte substante care ne pot face sa ne ingrasam. Totusi, de pe etichetele produselor nu aflam tot ce contin sau anumite substante sunt redate sub alt nume pentru a nu ne da seama ce sunt si a crede ca ne ajuta sa slabim. Mai mult chiar, s-a descoperit ca in aceste produse se foloseste aspartam, unul dintre cei mai folositi indulcitori artificiali, responsabil de probleme grave precum cancerul sau anomalii ale fatului.

Conservele

Majoritatea alimentelor in cutii de conserva contin BPA (Bisfenol A) care se manifesta in organism precum estrogenul, perturband activitatea hormonala. Studiile au aratat o legatura a acestei substante cu bolile de inima, intestinale, infertilitatea sau alte boli ale aparatului reproductiv. Totodata, consumul frecvent de astfel de alimente creste riscul aparitiei unor tipuri de cancer, iar rosiile la conserva prezinta un risc si mai mare datorita aciditatii lor care elibereaza o cantitate mai mare de BPA.

Sursa: bzi.ro