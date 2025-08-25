AstroAnima a ajuns la a IV-a ediție! Conferențiari de renume o să fie prezenți pe scena evenimentului Astro-Holistic

AstroAnima Fest 2025, cel mai așteptat eveniment Astro-Holistic al anului, se întoarce și prezintă a IV-a ediție, care se va desfășura în perioada 1-2 noiembrie 2025, în Sala Luceafărul. Ediția din acest an vine cu o tematică interesantă, ce ține de conștientizare perioadei planetare pe care o traversam acum.

AstroAnima Fest 2025 se întoarce cu a IV-a ediție. În primele zile ale lunii noiembrie, cei pasionați sunt așteptați în cadrul unui eveniment de excepția, unde discuția principală se va axa pe teme de transformare și evoluție. Evenimentul o să fie găzduit în Sala Luceafărul, iar până în data de 31 august cei interesați pot achiziționa biletele la un preț redus.

„Transformările actuale sunt ciclicități normale, traversând o perioadă de tranziție a schimbărilor de paradigme sociale, economice, politice și mai ales educaționale. Starea de tranziție aduce haos, însă trebuie să fim conștienți că doar din haos se face ordine pentru că așa este starea Cosmogonică primordială. Lumea se schimbă și noi o data cu ea, astfel încât, conferențiarii care vor urca pe scenă ne vor ajuta să înțelegem această perioada transformatoare până în 2030 – 2035. Pentru ca Lumina să răzbată e necesar să scoatem din întuneric Adevărul. Sa învățăm să ieșim din confort pentru că doar așa vom evolua. Transformările au loc atât la nivel subtil cât și la nivel practic. Au loc atât la nivel de Galaxie cât și la nivelul regnurilor pământene. Ciclicitatea planetara prin care trecem este una normală, tema acestei ciclicități fiind conștientizarea omului Cosmogonic, ființa umană elevată și trezirea în conștiință ”, spun organizatorii.

Așa cum a obișnuit publicul și în anii trecuți, AstroAnima va aduce pe scena evenimentului conferențiari de renume, precum: Valeriu Panoiu, Camelia Patrascanu, H D Hartmann, Corina Stratulat, Ioan Nistor și Sanda Ionescu.

De asemenea, Trupa Artosphere o să fie și ea prezentă și îi va introduce pe participanți într-o experiența multisenzoriala în care corpul, vibrația și spațiul se contopesc. Dansatorii devin purtători de simboluri, iar gongurile deschid porți către stări înalte ale sufletului.

Biletele pentru evenimentul AstroAnima Fest 2025 se găsesc pe entertix.ro, myticket.ro și la casieria Cinema Luceafărul. Evenimentul o să fie prezentat de Jessie Baneș.