Atac armat în Nisa: 2 morți și 5 răniți. Autoritățile spun că ar fi vorba de o reglare de conturi

Autoritățile franceze au trimis sâmbătă zeci de polițiști în orașul Nisa, din sudul Franței, după ce două persoane au fost ucise și alte cinci au fost rănite într-un aparent schimb de focuri, cel mai probabil o reglare de conturi. Atacul a avut loc vineri seara în cartierul Les Moulins, cunoscut ca un centru de trafic de droguri, în vestul orașului.

Reglare de conturi într-un cartier din Nisa

Două dintre cele cinci persoane rănite erau minore. Atacatorii, care se deplasau cu o mașină Peugeot, au deschis focul asupra unor persoane aflate în apropierea unui punct de trafic de droguri, în piața centrală a cartierului Les Moulins, care are aproximativ 8.000 de locuitori.

Un vehicul care corespundea descrierii celui folosit de suspecți a fost găsit ars în orașul Mougins, nu departe de Nisa, puțin înainte de miezul nopții. Procurorul Damien Martinelli a declarat sâmbătă că împușcăturile au legătură cu traficul de droguri, dar se crede că unele dintre victime au fost împușcate din greșeală.

„Deși aceste evenimente par să aibă o legătură clară cu traficul de droguri, se pare că mai multe dintre victime nu au nicio legătură cu acesta. Este posibil ca focurile de armă să fi fost trase la întâmplare asupra celor prezenți”, a adăugat procurorul Damien Martinelli.

Potrivit presei locale, una dintre victimele rănite în schimbul de focuri se află în stare critică. Aproximativ 60 de polițiști au fost chemați să asigure securitatea în Les Moulins, primarul din Nisa, Christian Estrosi, solicitându-i ministrului de interne Bruno Retailleau să facă această mobilizare „permanentă”.

„Cu personal mobilizat continuu zi și noapte, operațiunea de securitate implică acum peste 100 de ofițeri. Polițiștii vor rămâne acolo atât timp cât va fi necesar”, a declarat prefectura într-un comunicat.

Autoritățile franceze au deschis o anchetă pentru omor comis de o bandă de crimă organizată, precum și pentru tentativă de omor și conspirație criminală. De asemenea, oficialii au transmis că vor intensifica lupta împotriva traficului de droguri și a ciminalității legate de droguri.

Astfel de evenimente se petrec tot mai frecvent și se răspândesc în toată Franța, însă acum au loc schimburi de focuri în zone în care înainte nu erau. În aprilie, un bărbat de 28 de ani a fost împușcat mortal în Nisa, iar în iulie 2024, șapte membri ai unei familii, inclusiv patru copii, au murit într-un atac armat în Les Moulins.