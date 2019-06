Atac cibernetic și la un spital din Botoșani

A existat un atac cibernetic și la spitalul din Dorohoi, județul Botoșani, însă conducerea susține că nu au fost pierdute informații. Sistemul informatic din spital era protejat de antivirus

Reprezentanții spitalului din Dorohoi și-au dat seama, marți după-amiază, că sistemul informatic al spitalului nu mai funcționează și cel mai probabil sunt vizați de un atac informatic.

Conducerea spitalului a anunțat organele de cercetare, care au declanșat o anchetă în acest caz.

Sistemul informatic și-a revenit după 24 de ore, iar reprezentanții spitalului spun că niciun fel de informații nu au fost pierdute.

„Problema a fost descoperită în data de 18 iunie, după-amiaza, în momentul în care sistemul informatic nu a mai funcționat corespunzător. S-a constatat că serverul a fost criptat. Activitatea s-a desfășurat în mod normal, atât doar că încărcarea datelor în sistemul informatic s-a făcut cu întârziere. Situația s-a remediat în mai puțin de 24 de ore. Nu s-au pierdut date, toate informațiile au fost recuperate pentru că avem sisteme de backup. Acum activitatea se desfășoară ca de obicei. Au fost anunțate toate organele abilitate și a început o anchetă”, a declarat directorul medical al spitalului Dorohoi, dr. Emanuela Arganisciuc.

Întrebată dacă s-a făcut o cerere de de plată pentru recuperarea datelor, dr. Emanuela Arganisciuc a spus că nu: „Nu, nu știu să se fi făcut vreo cerere de plată, nu avea cine să o plătească. Nici nu s-a pus problema. Existau datele, erau salvate, pentru că aveam un sistem de backup. Avem și sistem antivirus instalat. Sistemul funcționează acum fără alte probleme”, a spus directorul medical al spitalului din Dorohoi.

În perioada în care sistemul informatic nu a putut fi accesat, toate activitățile s-au desfășurat manual, iar după ce sistemul și-a reveni, personalul medical a introdus în calculatoare toate informațiile.

O asistentă din cadrul Spitalului Municipal Dorohoi a povestit presei că în perioada în care sistemul nu a funcționat toate calculatoarele au prezentat un ecran negru și nu le-au permis angajaților să facă niciun fel de operațiuni.

„Era ecran negru și nu am putut face nimic la calculatoare. Nu am putut introduce datele în calculator, nu am putut administra medicamente, completa condica sau foile de analize și de alimentație. Am făcut totul de mână și am introdus ulterior datele în sistem”, a povestit femeia.

Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, declara că există atacuri cibernetice în cinci spitale din Capitală, unul dintre acestea fiind Spitalul „Victor Babeș”.

Reprezentanții Serviciului Român de Informații au spus că sistemele informatice din spitalele afectate de atacurile cibernetice nu erau protejate de antivirus, însă încă se fac analize pentru a identifica cu exactitate tipul de ransomware.