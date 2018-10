VIDEO. Atenție, imagini cu un puternic impact emoțional! O atletă s-a târât în genunchi până la final, pentru ca echipa ei să nu fie descalificată

Japanese Woman Crawls 200m To Keep Her Team From Getting Disqualified

Scène surréaliste dimanche lors du Princess Ekiden au Japon. Blessée en pleine course, Rei Lida (🇯🇵) a rampé – genoux en sang – pendant 200m jusqu'à l'arrivée. Devant un juge l'encourageant à poursuivre et des spectateurs sidérés.•PS : En cas d'abandon, son équipe aurait été mise hors course.

Publicată de RUN'IX pe Marţi, 23 Octombrie 2018