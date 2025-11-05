Acasă » Știri » Atenție, locatari! Amenzi uriașe pentru românii care locuiesc la bloc

Atenție, locatari! Amenzi uriașe pentru românii care locuiesc la bloc

De: Anca Chihaie 05/11/2025 | 11:43
Atenție, locatari! Amenzi uriașe pentru românii care locuiesc la bloc
Sursă: Pixabay

Tot mai mulți români aleg să își modernizeze locuințele, însă puțini știu că o simplă renovare poate aduce amenzi uriașe dacă nu este făcută conform legii. Cei care locuiesc la bloc trebuie să fie extrem de atenți atunci când decid să modifice structura apartamentului, pentru că unele lucrări pot pune în pericol siguranța întregii clădiri. Legislația actuală este foarte strictă în această privință, iar amenzile pot ajunge până la 9.000 de lei pentru cei care nu respectă regulile.

Multe persoane consideră că, fiind proprietarii apartamentului, pot face orice fel de modificare doresc. În realitate, legea spune altceva. Orice intervenție care afectează structura de rezistență a blocului, cum ar fi dărâmarea pereților, mutarea ușilor sau schimbarea configurației camerelor, necesită autorizație de construcție. Fără acest document, lucrările sunt considerate ilegale, indiferent de intenția proprietarului.

Ce amenzi riscă acești locatari

Autorizația de construcție este emisă de autoritățile locale și are rolul de a garanta că lucrările nu compromit stabilitatea blocului și siguranța celorlalți locatari. În lipsa acesteia, proprietarul riscă sancțiuni consistente, dar și obligativitatea de a readuce locuința la forma inițială, pe cheltuiala proprie.

Pe lângă aspectele tehnice, legea prevede și respectarea drepturilor vecinilor. Lucrările nu trebuie să le afecteze confortul, să le limiteze accesul la spațiile comune sau să provoace daune structurale ori disconfort fonic. De exemplu, spargerea pereților comuni, instalarea necorespunzătoare a centralelor termice ori modificarea instalațiilor de apă și gaze fără acordul asociației pot duce la sancțiuni severe.

Povestea motanului Gacek, tratat regește în Polonia. Felina a devenit o atracție turistică pentru mii de turiști
Povestea motanului Gacek, tratat regește în Polonia. Felina a devenit o atracție turistică...
Povestea unui tânăr spaniol plecat la MUNCĂ „la căpătul lumii”, în Australia. „Câștig 700 de euro într-un weekend. Acum simt că munca mea are valoare”
Povestea unui tânăr spaniol plecat la MUNCĂ „la căpătul lumii”, în Australia. „Câștig...

Un alt element important este acela că anumite părți ale blocului nu pot fi modificate sub nicio formă fără acordul scris al tuturor locatarilor. Este vorba despre fațadă, acoperiș, subsol, casa scării, liftul și structura exterioară a clădirii, considerate spații comune. Orice intervenție asupra acestora, chiar și una minoră, se face doar cu aprobarea asociației de proprietari și cu autorizație legală.

În multe cazuri, locatarii confundă o simplă renovare estetică, cum ar fi zugrăvirea pereților sau schimbarea gresiei, cu lucrările care modifică structura de rezistență. Chiar dacă vopsirea sau schimbarea parchetului nu necesită aprobare, demolarea unor pereți interiori sau mutarea instalațiilor de gaz și apă se încadrează în categoria lucrărilor care au nevoie de autorizație.

Amenzile pentru nerespectarea regulilor sunt usturătoare. Proprietarii care intervin asupra structurii blocului fără aviz pot fi sancționați cu sume între 1.000 și 9.000 de lei, iar în unele cazuri extreme, autoritățile pot dispune oprirea lucrărilor și remedierea pagubelor. Pe lângă pierderea banilor, unii se pot confrunta și cu plângeri din partea vecinilor sau a asociației de proprietari, care au dreptul să reclame orice modificare ilegală.

Anunț de ultimă oră pentru românii care au cont la Raiffeisen Bank! Schimbare MAJORĂ pentru clienți

Înșelătoria care te poate lăsa fără bani în cont, înainte de Crăciun! O tânără a povestit tot: „Ultima fiță pe 2024”

Tags:
Iți recomandăm
Ce rușine a trăit Lidia Buble în aeroport: „Să vezi ce scandal fac dacă nu mă lasă să trec! Îmi vine să intru în pământ”
Știri
Ce rușine a trăit Lidia Buble în aeroport: „Să vezi ce scandal fac dacă nu mă lasă să…
Cine este singura persoană care știe unde este Emil Gânj, criminalul din Mureș. Nu este obligat să dezvăluie
Știri
Cine este singura persoană care știe unde este Emil Gânj, criminalul din Mureș. Nu este obligat să dezvăluie
A murit Emeric Ienei. Legendarul antrenor avea 88 de ani
Mediafax
A murit Emeric Ienei. Legendarul antrenor avea 88 de ani
2026 va fi anul acestor zodii. Energia lor va schimba totul în jurul lor
Gandul.ro
2026 va fi anul acestor zodii. Energia lor va schimba totul în jurul...
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota 12 din 10!”
Prosport.ro
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota...
Scandal cu tentă sexuală la o primărie din Bistrița-Năsăud. Primar PSD, în ipostaze indecente alături de o angajată: „Poze trucate”
Adevarul
Scandal cu tentă sexuală la o primărie din Bistrița-Năsăud. Primar PSD, în ipostaze...
Cine a fost doctorița româncă din Franța al cărei corp a fost găsit carbonizat. Polițiștii îl caută pe fiul femeii, care este suspect
Digi24
Cine a fost doctorița româncă din Franța al cărei corp a fost găsit...
Cea mai mare colonie cu pânză de păianjeni din lume, analizată de un profesor de la Universitatea Sapientia din Transilvania
Mediafax
Cea mai mare colonie cu pânză de păianjeni din lume, analizată de un...
Parteneri
Jurnalistă celebră, diagnosticată cu cancer! Cum a aflat diagnosticul crunt: „Viața mea s-a oprit pentru câteva secunde”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Jurnalistă celebră, diagnosticată cu cancer! Cum a aflat diagnosticul crunt: „Viața mea s-a oprit pentru...
FOTO. Imagini hot cu Miss Universe care a divorțat de milionarul român
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu Miss Universe care a divorțat de milionarul român
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
Click.ro
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată,...
Cine este miliardarul care vrea să preia imperiul petrolier al Rusiei, după ce Lukoil a anunțat că își vinde activele din străinătate
Digi 24
Cine este miliardarul care vrea să preia imperiul petrolier al Rusiei, după ce Lukoil a...
La Moscova s-a înregistrat noaptea trecută o temperatură record pentru această perioadă a anului
Digi24
La Moscova s-a înregistrat noaptea trecută o temperatură record pentru această perioadă a anului
E legal să parchezi pe locul închiriat de altcineva, dacă e ziua? Explicația juridică și normele de aplicare
Promotor.ro
E legal să parchezi pe locul închiriat de altcineva, dacă e ziua? Explicația juridică și...
BANCUL ZILEI. Bulă agață o superbă domnișoară și o duce în dormitor. Deodată se aude o bătaie puternică la uşă....
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă agață o superbă domnișoară și o duce în dormitor. Deodată se aude...
Call of Duty: Black Ops 7 – ce procesor și ce placă video trebuie să ai pentru acest joc
go4it.ro
Call of Duty: Black Ops 7 – ce procesor și ce placă video trebuie să...
Cum faci paste PERFECTE: Trucul simplu confirmat științific!
Descopera.ro
Cum faci paste PERFECTE: Trucul simplu confirmat științific!
O alternativă excelentă la cursele din Mario Kart
Go4Games
O alternativă excelentă la cursele din Mario Kart
2026 va fi anul acestor zodii. Energia lor va schimba totul în jurul lor
Gandul.ro
2026 va fi anul acestor zodii. Energia lor va schimba totul în jurul lor
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce rușine a trăit Lidia Buble în aeroport: „Să vezi ce scandal fac dacă nu mă lasă să trec! ...
Ce rușine a trăit Lidia Buble în aeroport: „Să vezi ce scandal fac dacă nu mă lasă să trec! Îmi vine să intru în pământ”
Doliu pentru Prințul William și Kate Middleton! A murit după ce a căzut de la o înălțime de 30 ...
Doliu pentru Prințul William și Kate Middleton! A murit după ce a căzut de la o înălțime de 30 de metri
Cine este singura persoană care știe unde este Emil Gânj, criminalul din Mureș. Nu este obligat să ...
Cine este singura persoană care știe unde este Emil Gânj, criminalul din Mureș. Nu este obligat să dezvăluie
Cum a fost păcălită o americancă de un român, timp de trei ani. Suma colosală pe care i-a trimis-o
Cum a fost păcălită o americancă de un român, timp de trei ani. Suma colosală pe care i-a trimis-o
Ea este tânăra ucisă de iubit pentru că nu a vrut să renunțe la sarcină. Ce pedeapsă a primit ...
Ea este tânăra ucisă de iubit pentru că nu a vrut să renunțe la sarcină. Ce pedeapsă a primit bărbatul
(P) Câte meciuri poți analiza când pariezi fără să-ți pierzi concentrarea?
(P) Câte meciuri poți analiza când pariezi fără să-ți pierzi concentrarea?
Vezi toate știrile
×