Atenție, locatari! Amenzi uriașe pentru românii care locuiesc la bloc

Tot mai mulți români aleg să își modernizeze locuințele, însă puțini știu că o simplă renovare poate aduce amenzi uriașe dacă nu este făcută conform legii. Cei care locuiesc la bloc trebuie să fie extrem de atenți atunci când decid să modifice structura apartamentului, pentru că unele lucrări pot pune în pericol siguranța întregii clădiri. Legislația actuală este foarte strictă în această privință, iar amenzile pot ajunge până la 9.000 de lei pentru cei care nu respectă regulile.

Multe persoane consideră că, fiind proprietarii apartamentului, pot face orice fel de modificare doresc. În realitate, legea spune altceva. Orice intervenție care afectează structura de rezistență a blocului, cum ar fi dărâmarea pereților, mutarea ușilor sau schimbarea configurației camerelor, necesită autorizație de construcție. Fără acest document, lucrările sunt considerate ilegale, indiferent de intenția proprietarului.

Ce amenzi riscă acești locatari

Autorizația de construcție este emisă de autoritățile locale și are rolul de a garanta că lucrările nu compromit stabilitatea blocului și siguranța celorlalți locatari. În lipsa acesteia, proprietarul riscă sancțiuni consistente, dar și obligativitatea de a readuce locuința la forma inițială, pe cheltuiala proprie.

Pe lângă aspectele tehnice, legea prevede și respectarea drepturilor vecinilor. Lucrările nu trebuie să le afecteze confortul, să le limiteze accesul la spațiile comune sau să provoace daune structurale ori disconfort fonic. De exemplu, spargerea pereților comuni, instalarea necorespunzătoare a centralelor termice ori modificarea instalațiilor de apă și gaze fără acordul asociației pot duce la sancțiuni severe.

Un alt element important este acela că anumite părți ale blocului nu pot fi modificate sub nicio formă fără acordul scris al tuturor locatarilor. Este vorba despre fațadă, acoperiș, subsol, casa scării, liftul și structura exterioară a clădirii, considerate spații comune. Orice intervenție asupra acestora, chiar și una minoră, se face doar cu aprobarea asociației de proprietari și cu autorizație legală.

În multe cazuri, locatarii confundă o simplă renovare estetică, cum ar fi zugrăvirea pereților sau schimbarea gresiei, cu lucrările care modifică structura de rezistență. Chiar dacă vopsirea sau schimbarea parchetului nu necesită aprobare, demolarea unor pereți interiori sau mutarea instalațiilor de gaz și apă se încadrează în categoria lucrărilor care au nevoie de autorizație.

Amenzile pentru nerespectarea regulilor sunt usturătoare. Proprietarii care intervin asupra structurii blocului fără aviz pot fi sancționați cu sume între 1.000 și 9.000 de lei, iar în unele cazuri extreme, autoritățile pot dispune oprirea lucrărilor și remedierea pagubelor. Pe lângă pierderea banilor, unii se pot confrunta și cu plângeri din partea vecinilor sau a asociației de proprietari, care au dreptul să reclame orice modificare ilegală.

