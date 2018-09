ATENȚIE, români! Astrologul Ioan Burculeț avertizează: România va fi lovită de o tragedie în perioada 19-28 septembrie 2018

Astrologul Ioan Burculeț face previziuni cutremurătoare! Romania va fi lovită de o tragedie în perioada 19-28 septembrie 2018.

Ioan Burculeţ a devenit cunoscut în România după ce a prezis victoria lui Klaus Iohannis în alegerile prezidenţiale din 2014 şi cutremurul devastator din Italia, din 30 octombrie 2016. De atunci însă, Ioan Burculeț a prevăzut extrem de multe tragedii, atentate sau accidente. Așa cum s-a întâmplat și cu tragedia recentă din apropierea orașului Genova în care cel puțin 22 de persoane au decedat, iar alte câteva au fost rănite în urma prăbușirii unei secțiuni dintr-un pod din Italia. (CITEȘTE ȘI: ROMÂNUL CARE A POVESTIT TRAGEDIA DIN ITALIA RUPE TĂCEREA: ”AM SPUS-O, VA FI UN ACCIDENT ÎN MASĂ !”)

Acum însă Ioan Burculeț prezice că România va fi lovită de o tragedie în perioada imediat următoare. Iar ”vinovat” de acest lucru este fenomenul de Lună Plină.

”Imi permit in calitate de astrolog sa revin asupra urmatoarei perioade la tara mea draga si natala in care se va consuma din punct de vedere astrologic un eveniment pe care nu il poate cunoaste nimeni, pentru ca nu suntem niste „profeti”. Pe departe ideea aceasta! Si totusi cu pasi marunti dar siguri, consider ca noi toti, ne apropiem de ceea ce astrologii numesc, fenomen de Luna Plina. Aspect astrologic care se va consuma la data de 25 Septembrie a.c. si poate da deoparte un voal care sa aduca in prim plan si sa evidentieze extremele.” , a spus Ioan Burculeț pe blogul său personal.

Efectul Lunii Pline va aduce o ”lovitură sub centură”

Efectul Lunii Pline va aduce o ”lovitură sub centură” țării noastre. Iar intervalul în care se va produce o tragedie va fi 19-28 septembrie 2018. (VEZI ȘI: A PREVĂZUT ATENTATUL, DAR NIMENI NU L-A LUAT ÎN SEAMĂ. INCREDIBIL! UN ROMÂN A ANUNŢAT ÎNCĂ DE ACUM O LUNĂ MĂCELUL DE LA MANCHESTER! CE I-A SCRIS UNUI PARLAMENTAR…)

”Prezenta elementului foc, incidente aviatice, focurile de arma, accidentarile organice de tip, accidente vasculare si formele agresivitatii conturate intr-un unic fenomen de Luna Plina in semnul zodiacal Berbec. (…) Tinanad cont ca este o luna Septembrie cu o incarcatura mai deosebita, imi permit in calitate de licentiat in Psihologie si bun cosilier in ramura mai putin apreciata de unii. Este vorba despre astrologie, sa remarc uitmit acuratetea evenimentelor trecute si apuse dar in acelasi timp momentul prezent, ca efectul Lunii Pline va aduce mai mult sau mai putin, asa dupa cum spuneau unii, o „lovitura sub centura”! Ca se va cutremura sau nu? Ramane sa vedem cu totii! Cu certitudine o „pocneala” atipica risca sa se produca, in parametri astrologici, intr-un interval controversat 19 – 28 Septembrie a.c. Evident continuitatea mult mai descrescuta in intensitate si favorizata de fenomenul Luna Noua, intervalul de vulnerabilitate punandu-si amprenta in primele 2 saptamani, 1 – 14 Octombrie a.c. din punct de vedere astrologic.”, a mai spus Ioan Burculeț pe blogul său personal.