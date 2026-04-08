Atenție, șoferi! Restricții de circulație pe Autostrada Soarelui și Valea Oltului, în perioada sărbătorilor pascale

De: Alina Drăgan 08/04/2026 | 22:08
Atenție, șoferi! În perioada sărbătorilor pascale există restricții de circulație impuse de autorități pe anumite sectoare de drum. De exemplu, șoferii care circul pe Autostrada Soarelui și Valea Oltului trebuie să fie atenți la restricții. Pe lângă aceste două drumuri importante, și alte trasee naționale vor fi afectate de restricții temporare. Este esențial ca șoferii să verifice din timp rutele alternative și să se informeze despre eventualele modificări ale traficului.

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat că în perioada sărbătorilor pascale, mai exact în intervalul 9 – 13 aprilie 2026, circulația vehiculelor cu o masă totală maximă autorizată (MTMA) mai mare de 7,5 tone va fi restricționată pe mai multe drumuri naționale și autostrăzi. CNAIR recomandă șoferilor să verifice din timp rutele alternative pentru a evita blocajele.

De Paște, vehiculele cu o masă totală maximă autorizată (MTMA) mai mare de 7,5 tone, cu excepția celor destinate transportului de persoane, nu vor putea circula pe anumite sectoare de drum.

Mai exact, pe Autostrada A2 Bucureşti (intersecția A2 cu DNCB) – Constanţa (intersecţia A2 cu A4), restricţiile vor fi instituite pe ambele sensuri de circulaţie joi, 9 aprilie, şi sâmbătă, 11 aprilie, în intervalul orar 16:00 – 22:00, iar vineri, 10 aprilie, precum şi duminică şi luni, 12 şi 13 aprilie, între orele 6:00 – 22:00.

Pe DN7, pe sectorul Piteşti (intersecţia DN7 cu DN7C) – Râmnicu Vâlcea – Vestem (intersecţia DN7 cu DN1), restricţiile se aplică în aceleaşi zile, în intervalul 18:00 – 22:00 în zilele de 9 şi 11 aprilie, respectiv între orele 6:00 – 22:00 în zilele de 10, 12 şi 13 aprilie.

De asemenea, pe DN39, între Agigea (intersecţia DN39 cu DN39A) şi Mangalia (limita municipiului), circulaţia va fi restricţionată joi, 9 aprilie, şi sâmbătă, 11 aprilie, între orele 16:00 – 22:00, iar vineri, 10 aprilie, şi în zilele de 12 şi 13 aprilie, în intervalul 6:00 – 22:00.

 

