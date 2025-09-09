Atenție, soferi români! Noua modalitate de a vă amenda pentru viteză în Bulgaria a intrat în vigoare

Șoferii români care obișnuiesc să călătorească în Bulgaria trebuie să fie atenți la noile reguli de circulație introduse de autoritățile bulgare. Începând de duminică, 7 septembrie, camerele de taxare din țara vecină nu vor mai înregistra doar viteza maximă a vehiculelor, ci și viteza medie pe anumite tronsoane de drum. Orice depășire a limitelor legale va fi sancționată automat, prin amenzi electronice.

De duminică, 7 septembrie, autoritățile bulgare au trecut la măsurarea vitezei medii pe anumite sectoare de drum, nu doar a celei maxime. Asta înseamnă că, dacă mergi tare și încerci să păcălești sistemul doar încetinind punctual, amenda tot vine. Și vine direct, sub formă de proces verbal electronic.

Noi reguli pentru șoferi

Harta cu locațiile acestor camere a fost deja publicată pe site-ul Administrației Naționale a Taxelor din Bulgaria. Măsura are ca scop reducerea vitezelor excesive, în special pe autostrăzi și pe drumurile cu risc crescut de accidente, a declarat profesorul Oleg Asenov, șeful instituției, potrivit Digi24.

„A venit momentul ca aceste camere să-și deschidă ochii și pentru încălcările de viteză medie,” a spus el pentru NOVA.

Potrivit acestuia, sancțiunile se aplică începând cu 7 septembrie, la miezul nopții. Înainte de implementarea oficială, au fost deja înregistrate cazuri de circulație cu viteze medii extrem de ridicate, pe Centura Nordică a Sofiei au fost constatate depășiri de peste 200 km/h, ceea ce, potrivit autorităților, reprezintă un pericol major pentru siguranța rutieră.

Numărul zonelor monitorizate urmează să fie extins în timp. Planurile vizează acoperirea a aproximativ 1.200 de kilometri de autostrăzi și drumuri naționale de prim rang până la sfârșitul acestui an, prin instalarea sistemelor de măsurare a vitezei medii.

