Atenție, ți se poate întâmpla și ție! Cum a ajuns o româncă să plătească 196 de lei pe o cursă Bolt de 54 de lei

O clujeancă a avut parte de o călătorie cu taxiul pe care nu o va uita prea curând. Femeia a plătit de trei ori mai mult pe o cursă care făcea 54 de lei, iar revolta ei este întemeiată.

Femeia dorea să ajungă la Aeroportul Cluj, iar punctul de plecare a fost cartierul Bună Ziua. Între punctul de plecare și destinație sunt doar… 11 kilometri. Inițial, prețul afișat pentru respectiva cursă a fost de 54 de lei, numai că – în final – femeia a scos din buzunar 196 de lei.

”Acum recent am nimerit într-o situație în care serviciul de taxi Bolt (Taxify) a scos de pe contul meu 196 lei pentru o călătorie din Bună Ziua până la aeroport. Prețul inițial pentru călătorie (datorită solicitării mărite) era 54 de lei. Ulterior, peste câteva zile, am observat că din cont au fost extrași 196 de lei. Consultanții taxify motivează prin trafic, schimbarea traseului etc. Ceea ce în principiu și a fost, dar nu am fost preveniți de faptul că se va modifica tariful și mai ales că va ajunge la o sumă atât de enormă. Și poate din punct de vedere al regulamentului lor ei pot justifica, dar rămâne un preț nesimțit stors prin manevre de escrocherie”, a scris tânăra – conform clujust.ro.

Reprezentanții Bolt au încercat să explice motivul care a dus la modificarea prețului cursei, declarând că neplăcerea a fost provocată de schimbarea traseului, alegere făcută de șofer penttru a evita aglomerația.