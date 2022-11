În ediția din seara aceasta, 28 noiembrie 2022, chef Cătălin Scărlătescu și chef Florin Dumitrescu au avut o dispută, în fața concurenților. Cei doi și-au aruncat vorbe „grele”, în timpul emisiunii „Chefi la Cuțite”. Iată mai jos, în articol, despre ce este vorba.

Astrele nu s-au „aliniat” în seara zilei de luni, 28 noiembrie 2022, în ediția 38 a emisiunii „Chefi la Cuțite”, pentru chef Cătălin Scărlătescu și chef Florin Dumitrescu. Cei doi au avut parte de o dispută, chiar în fața concurenților și și-au aruncat vorbe „grele”. Totul a pornit de la o amuletă pe care o deținea chef Cătălin Scărlătescu. Odată ce a cerut să fie activată, ceilalți doi chefi, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu, au fost nevoiți să gătească, timp de 30 de minute, pentru echipa colegului lor.

”Mi-am luat bagajul de cunoștințe și am mers să îmi dea să gătesc”, a spus Sorin Bontea.

Florin Dumitrescu a continuat și el: ”În momentul în care am ajuns la Scărlătescu, am simțit o ostilitate din partea lui, în ideea în care, frate, respecți amuletele. Ai câștigat-o, am venit”.

Spiritele s-au încins între chef Florin Dumitrescu și chef Cătălin Scărlătescu

Spiritele s-au încins între cei doi chefi, în bucătărie, la „Chefi la Cuțite”, în fața concurenților.

„Până la urmă l-a pus pe Dumitrescu să curețe cartofi. Pe mine m-a pus să mă duc să iau opt pere să le pun la fiert”, a spus Sorin Bontea. Până în momentul în care ceilalți doi chefi au început să se certe în emisiunea de la Antena 1, iar „vedeta” disputei a fost chiar… piureul.

”Adică mă iei la mișto? Păi tu nu știi să faci piure cum știu eu să fac piure. 50 de ani de viață și 30 de ani de bucătărie și încă nu știi să faci piure de cartofi măcar jumătate din cum știu eu. Am tăcut din gură din momentul ăla”, a spus Florin Dumitrescu.

