Au curs lacrimi de fericire la nunta fiicei lui Vasile Didilă! Anamaria, apariție spectaculoasă în rochia de mireasă! + Florin Salam & Loredana au încins atmosfera pe ringul de dans

Fiica omului de afaceri Vasile Didilă și-a unit destinul cu alesul inimii sale în cadrul unui eveniment fabulos care a reunit nume sonore din lumea bună a Capitalei. Decorul a fost unul de vis, artiștii invitați să anime atmosfera au fost aleși pe sprânceană, iar meniul, unul cu adevărat rafinat. CANCAN.RO are toate detaliile nunții spectaculoase!

Anamaria, fiica afaceristului Vasile Didilă, unul dintre acționarii grupului feroviar Grampet a făcut nuntă mare cu cel pe care l-a ales să-i fie alături pentru tot restul vieții. Încă de la primele momente ale serii, invitații au fost răsfățați cu un meniu pe cinste, dar și cu artiști de renume.

Dedicațiile au curs, la fel și șampania. Alături de soțul ei, tânărul care i-a cucerit inima, Anamaria a trăit clipe încărcate de emoție, în aplauzele și lacrimile de fericire ale celor dragi.

Fiica lui Vasile Didilă s-a căsătorit

Petrecerea a fost una dintre acelea cum rar se vede. Printre primele momente care i-au emoționat pe toți au fost zecile de baloane care s-au ridicat către cer, pe un fundal muzical emoționant. Apoi au curs momentele artistice, și vă spuneam în rândurile de mai sus că au fost cu adevărat deosebite. În prima parte a serii, Loredana Groza a ridicat sala în picioare cu un show incendiar: a cântat, a dansat, și chiar s-a urcat pe masă la un moment dat.

Totuși, unul dintre cele mai neașteptate și savuroase momente ale serii a fost apariția actriței Carmen Tănase, care a intrat în scenă interpretându-și personajul legendar, Flăcărica. Cu umorul și carisma care au cucerit generații, aceasta le-a oferit mirilor sfaturi de viață, presărate cu replici spumoase, reușind să aducă ropote de râsete și aplauze furtunoase. La scurt timp, Florin Salam a preluat ștafeta, iar dedicațiile au curs fără oprire.

Să vorbim și despre preparatele cu care mirii au răsfățat invitații. Papilele lor gustative s-au bucurat de: Trio de unt aromatizat si chifle de casă, parfait de foie gras cu inserție de cireșe negre, bruschetta cu piersici și brânzã maturată, clătită cu piept de rață și sos teriyaki, caracatiță crocantă cu cartofi dulci, frigărui de vită tataki, tartar de creveți rosii cu perle de lime, sferă cu patru feluri de brânză, fistic și afine, frigărui cu baby caracatiță și sos coreean, arancini cu ciuperci, file de cod negru la cuptor glazurat miso cu crevete Black Tiger, mușchi de vită Black Angus cu piure de trufe, ciuperci King Oyster și salată de microplante, sorbet de lămâie și tort cu zmeură.

Vasile Didilă este unul dintre cei mai prosperi afaceriști

Vasile Didilă împreună cu fratele său, Gruia Stoica, a pus bazele primei multinaționale de transport și logistică, grupului feroviar Grampet. Are o echipă de aproximativ 7.500 de oameni și 20 de companii.

Omul de afaceri are planuri mari și în domeniul imobiliarelor. Va construi primul său ansamblu rezidențial, de 200 de apartamente, în nordul Capitalei, mai exact, în zona Aeroportului Băneasa. De asemenea, milionarul mai deține 6000 de metri pătrați în zona Promenada Mall, acolo unde plănuiește să construiască un ansamblu de birouri și locuințe, conform profit.ro.

