Au devenit părinți pentru prima oară! Fotbalistul din România are o fetiță

Este o zi specială pentru Adrian Șut (27 de ani), mijlocașul celor de la FCSB, și Bianca, soția sa. Cei doi au devenit părinți pentru prima dată. Partenera fotbalistului a adus pe lume o fetiță de nota 10.

Adrian Șuț și Bianca formează un cuplu de 5 ani, iar în vara anului 2023 au decis să își unească destinele pentru totdeauna. Doi ani mai târziu, mijlocașul celor de la FCSB și-a surprins fanii și a dezvăluit că urmează să devină tată pentru prima dată.

În cadrul unei postări pe o rețea de socializare, mijlocașul roș-albaștrilor a simțit să își exteriorizeze fericirea într-un mesaj cu totul și cu totul special. Vestea a venit la puțin timp după ce Adrian Șut a trecut printr-un necaz – când și-a pierdut tatăl, anul trecut în luna octombrie.

„O mică bucată de magie… Mica noastră minune! Ești cel mai minunat dar al nostru. Ne deschidem inimile pentru tine, suntem atât de recunoscători că ne-ai ales. Deși abia începem, ne vei arăta cum să iubim mai profund, să devenim mai puternici și să devenim tot ce trebuie să fim – împreună. Bebelușul A este pe drum…”, au scris soții Șut, pe Instagram.

Vineri, 15 august 2025, soția lui Adrian Șut a născut o fetiță perfect sănătoasă. Mijlocașul de la FCSB a fost surprins în timp ce intra într-o clinică privată din București, cu un buchet de flori în mână. Fotbalistul avea un buchet de flori în mânănotează spynews.

Adrian Șut este unul dintre cei mai importanți jucători de la FCSB. La începutul anului, în cadrul unui interviu, mijlocașul roș-albaștrilor dezvăluia că, pe lângă obiectivele profesionale pe care are de gând să le ducă la capăt, își dorește extrem de mult să devină părinte, vis care s-a materializat în cel mai frumos mod posibil.

”Profesional, să reușim încă o dată să câștigăm titlul, să ne calificăm în Champions League, să ne calificăm la Mondial. Personal, să ne ajute Dumnezeu să avem un copil și să crească familia”, a declarat Adrian Șut, în urmă cu ceva timp – pentru fanatik.ro.

