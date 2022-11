Au primit ofertă pentru afacerea lor de suflet! Cum au reacționat, însă, gemenii brandului Fratelli

Liviu și Mihai Popescu, gemenii de doar 47 de ani, sunt recunoscuți în întreaga lume ca fiind fondatorii brandului Fratelli. Cu o afacere reușită și o viață la care unii doar aspiră, cei doi frați se bucură de un succes culminant. Sunt acționarii majoritari ai businessului și împreună dețin un procent de 60% din grupul Fratelli.

Totul a început cu o mică locație deschisă în anul 2005, lângă Atheneul Român. ,,Fratelli Espresso Bar” a avut denumirea, iar de acolo până la un lanț întreg de cluburi sub marca acestui brand nu a mai fost decât un pas. Nu puțini sunt cei care îi invidiază și ar vrea să fie la cârma Fratelli. Cum era de așteptat, propunerile pentru a vinde afacerea nu au întârziat să apară.

Cum au gestionat cei doi frați propunerile de a vinde brandul Fratelli

Invitați la podcastul ,,Fain și Simplu” moderat de Mihai Morar, gemenii Fratelli au avut ocazia să povestească întreaga istorie a afacerii pe care o dețin, în cea mai mare parte. Una dintre cele mai mari curiozități a fost cea care făcea referire la vânzarea acesteia. Mihai și Liviu Popescu au știut destul de bine că Fratelli nu este doar un brand, o afacere. Este ceva de suflet, iar indiferent de banii primiți, să vândă Fratelli ar fi însemnat să renunțe la ceva ce face parte din viața lor.

,,Mihai Morar: Care este cea mai bună ofertă pe care ați primit-o, ca să vindeți businessul? Că bănuiesc că ați primit.

Mihai Popescu: Am primit, dar n-am vrut să auzim suma. Că am zis ok, luăm suma, și? N-am intrat în faza doi. Că luăm suma X, și după aia ce facem?

Și am un coleg de clasă care desenează mașini, care a reușit să creeze o mașină. Pe care i-o cumpără acum, prototipul i-l cumpără pompierii canadieni. Și a desenat și i-a oferit zece milioane pe prototip. Un coleg de-al meu, colegul meu de bancă de la design.

Și el a zis că: >. De ce n-ai vândut-o? Băi tâmpitule, de ce să n-o vinzi? > Păi mai făceai alta. >. (…). Așa și noi.

Mihai Morar: Și până la urmă cum să vinzi Fratelli, care, de fapt, e în ADN-ul vostru.

Mihai Popescu: Păi nu, că-l vindeam cu noi cu tot. Cu ficat, cu copii…”, a fost discuția din cadrul podcastului ,,Fain și Simplu”.

