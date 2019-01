Cântărețul de muzică populară, Marius Baldovin, a făcut și el marele pas, după ce Răzvan Botezatu recunoștea că este homosexual. ”Și eu sunt gay”, a fost anunțul pe care, a doua zi, l-a făcut Baldovin. Apoi, a explicat de ce îi plac bărbații și ce i s-a întâmplat când avea 14 ani.

Atunci, doi băiați l-au violat, el fugind de la un centru pentru orfani. Referitor la Răzvan Botezatu, Marius Baldovin a făcut o declarație incendiară.

”Răzvan Botezatu e frumos, îmi place de el! Eu am vorbit cu el, când era prezentator… Nu știam atunci că e gay, dar eu oricum mă uitam la pozele lui… Aș vrea să fiu cu el, dar… îl are pe ălalalt, indianul ăla… ”, a detonat bomba Marius Baldovin, pentru CANCAN.RO.

CITEȘTE ȘI: ȘOC ÎN SHOWBIZ-UL ROMÂNESC: „SUNT GAY”. DUPĂ BOTEZATU, CÂNTĂREȚUL A RECUNOSCUT ȘI EL

”Răzvan e frumos rău, m-aș cupla cu el, dacă ar fi să fie! Sincer, îl vreau!”, a continuat Marius Baldovin.

Marius Baldovin, relație de doi ani cu un student!

Artistul a mai explicat cum a luat decizia de a anunța că este gay, dar și că are o relație cu un băiat, de aproape doi ani. I-a spus simplu, Andrei, fără a-i divulga datele complete. Prietenul lui nu este încă pregătit să recunoască, spune Baldovin.

CITEȘTE ȘI: RĂZVAN BOTEZATU A RECUNOSCUT CĂ ESTE GAY: „SUNT LIBER SĂ IUBESC PE CINE VREAU EU”

”Îmi este foarte greu și acum că am luat o decizie radicală de a spune că sunt gay, dar nu îmi este rușine cu orientarea mea sexuală. Am tot ținut ascuns, însă nu mai pot să trăiesc cu minciuna, să spun că îmi plac fetele. Cu toții ați văzut că am fost prin presă și am spus că îmi place de Oana Zăvoranu sau de Sânziana Buruiană, dar, de fapt, a fost pentru notorietate mea. Mulți mă întreabă de ce la vârsta mea de 28 ani nu mă însor și că de ce nu am o fată …Ei, uite, a venit momentul să spun și să nu mă mai ascund după perdea! Să spun că îmi plac bărbații. E greu să iau o decizie și să spun că sunt gay, dar nu mai suportam să țin în mine”, a spus Baldovin.

Apoi, a anunțat că are o relație cu un băiat, pe nume Andrei. ”Iubesc un băiat, Andrei! Are 21 de ani și e student la Medicină, în anul II. Ne-am cunoscut pe un site de gay. La prima întâlnire mi s-a părut un băiat ciudat, care vrea doar aventură, dar el de fapt mă știa de la TV și chiar își dorea o relație cu mine, nu știa dacă sunt gay. Avem doi ani de când ne cunoaștem, ne înțelegem bine, familia lui știe de el și de mine, părinții lui sunt doctorii stomatologi. Nu dorește să își dezvăluie identitatea prin presa, îi respect decizia. Andrei are mașină de 100.000 euro și e bogat. Nu l-am luat pentru faptul că e bogat, l-am luat pentru că ne-am plăcut reciproc și ne iubim la nebunie, am făcut sex cu el și ne iubim. El și-ar da viața pentru mine”, a dezvăluit Baldovin, pentru CANCAN.RO.