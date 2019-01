După Răzvan Botezatu, încă o vedetă a recunoscut că este gay! ”Mi-au pus cuțitul la gât și am fost nevoit să… Apoi…!” FOTO INCENDIAR

Răzvan Botezatu și-a recunoscut orientarea sexuală, că este homosexual, iar după anunțul acestuia, o altă vedetă a rupt tăcerea! Este vorba de cântărețul Marius Baldovin, care a explicat ce i s-a întâmplat pe când era copil și cum a început să fie atras de bărbați.

”Am văzut că un prezentator TV, Răzvan Botezatu, a avut curajul de a-și spune orientarea sexuală, însă de ce nu aș spune și eu despre orientarea mea sexuală? Da, sunt gay, îmi e greu să spun public, însă m-am săturat să-i ocolesc pe mulți, pentru că îmi era frică de ce se va întâmpla! Îmi este greu să mă confrunt cu povestea mea însă nu am ce să fac… Sunt gay de la 14 ani, mi-am început viața sexuală cu băieții. Am fost maltratat și bătut în orfelinat si am fost nevoit sa fug si sa stau pe strazi.

Nu aveam unde sa stau pentru ca am fugit din orfelinat si atunci, intr-o seara, doi baieti care erau in stare de ebrietate mi-au pus cutitul la gat si mi-au spus ca daca nu stau sa faca sex cu mine ma omoara. Am fost nevoit s-o fac si asa am devenit gay. Sa imi placa baietii. Îmi este foarte greu sa ma afisez cand lumea o sa imi spuna ca …. Multi o sa rada de de necazul meu, poate multi nu o sa mai vorbeasca cu mine. M -am spovedit si la biserica si mi-a zis parintele ca fac pacat si ca sa ma inclin spre relatia cu o fata,” a declarat Marius Baldovin, pentru Gazeta Mondena TV.