Au transformat o fermă părăsită cu fonduri europene

O familie dintr-o comună din Dolj a transformat o fermă părăsită într-un loc de vis pentru turişti, lângă malul Dunării. Micul paradis este ascuns într-o pădure sălbatică, departe de agitația cotidiană. Este ideea de succes a unui cuplu de economişti care a readus la viaţă o zonă de tranzit dintre români şi bulgari, la câţiva kilometri de Calafat.

Ascunsă în pădure, la doi paşi de Dunăre şi înconjurată de animale sălbatice. Aşa arată pensiunea rustică a soților Ciupag, doi economişti tineri care, dintr-o fermă părăsită, au pus pe picioare micul paradis în care chiar și ei își petrec concediile.

Au avut 20.000 de euro, bani europeni

“Era o fermă veche lăsată practic în paragină, pe care, din momentul în care am văzut-o, așezată în acest cadru de vis, am spus că trebuie să o readucem la viață. A fost dorința socrului meu de a ne apropia cât mai mult de natură, de a dezvolta o afacere în acest domeniu. Am cumpărat această locație, dar și două bălți din apropiere și am pornit încet la drum”, povesteşte Ina Ciupag pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMÂNIA.

Au investit 20.000 de euro, bani europeni, în pensiunea propriu-zisă şi încă în două cabane. În total, opt camere construite din lemn masiv, unele piese de mobilier fiind chiar păstrate de zeci de ani.

Muncesc cot la cot cu angajații

"Turiștilor cazați la noi le oferim plimbare cu barca, plimbări pe Dunăre. Îi ducem în locuri sălbatice, în insulele de pe Dunăre. Ne dorim ca acest tărâm mirific să îl transformăm în Delta Dunării din Oltenia. De la pensiune până la Dunăre este mai puțin de un kilometru", spune soţul femeii, Alin Ciupag.

Fiindcă forţa de muncă este o problemă în zonă, cei doi soţi lucrează cot la cot cu cei câţiva angajați. De la aranjatul camerelor și organizarea evenimentelor, până la gătit. Meniul este exclusiv cu specific tradiţional, preparat din ingrediente făcute în casă.

Cât costă relaxarea

"Merită să mergeţi acolo! Este un loc minunat, îngrijit de doi oameni gospodari. Ina şi Alin Ciupag sunt mereu doritori de oaspeţi. Puteţi petrece o vacanţă superbă într-un loc mirific !!! ", este de părere un turist care a vizitat pensiunea.

La câteva minute de mers, turiştii se pot relaxa la o plimbare cu poneii sau chiar pot pescui în Lacul cu Sălcii, o zonă adusă la viaţă de cei doi soţi, din banii proprii.

O noapte de cazare în oaza de liniște costă 120 lei/ persoană. Pentru o zi all inclusive, un cuplu poate plăti în total 390 lei.