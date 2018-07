Sergiu Bărbuș este unul dintre deja numeroșii români care lasă în urmă modelele clasice de afaceri pentru a intra în business-urile cu vânzările viitorului, așa cum le numește el. (Reduceri mari la jocuri PC) Pe larg, acestea sunt cunoscute ca afaceri Multi Level Marketing (MLM), o altă denumire pentru sistemele de vânzări de tip piramidal, însă perfect legale. CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă povestea de succes a lui Sergiu. (VEZI ȘI: UN CONSULTANT FINANCIAR DĂ PONTURI)

Sergiu Bărbuș a experimentat de-a lungul timpului atât ipostaza de angajat la stat, ca profesor, cât și angajat la privat, dar și investitor la bursă, iar înainte de a intra în MLM, a condus o afacere de tip clasic.

Culisele unei afaceri aparent profitabile

Acum patru ani, Sergiu a adus în Satu Mare conceptul de cabină foto pentru evenimente, o idee pe care a văzut-o de succes și a gândit-o la scară mare, dorind să o francizeze la nivel național.

„Am început acum patru ani cu afacerea cu cabine foto, atunci eram plin de entuziasm, eram încântat de această idee de afacere, piaţa pentru ele era în formare. Am zis în acel moment că nu mai gândesc mic, doar la nivel de un salariu, ci mizez pe o afacere mare, pe care din Satu Mare să o duc la nivel naţional. Începutul a fost promiţător, am început bine, am câştigat repede public, am muncit mult şi rezultatele au venit rapid", îşi începe povestea Sergiu Bărbuş.

A început să scârțâie

Pentru că nu mai făcea singur față cererii aflată tot în creștere, Sergiu și-a implicat în afacere și soția, care îl ajuta după orele de program. După primul an în care au lucrat singuri a fost nevoie de primii angajați pentru a putea răspunde tuturor celor care îi doreau la un eveniment.

„Anul trecut, în al treilea an de activitate am ajuns să am şase angajaţi. Part-time, e drept, dar erau şase oameni cu care şi aşa cu greu reuşeam să acopăr toată cererea şi, deşi îi aveam ca angajaţi, nu eram scutit încă de multă muncă şi chiar nopţi petrecute la evenimente. Îmi place între oameni la evenimente, dar dacă am gândit o afacere mare nu aveam de gând să muncesc tot timpul în ea”, mai spune anteprenorul.

Doar că, după legile lui Murphy, atunci când ceva merge bine, trebuie să te aștepti ca lucrurile să se strice. Și așa s-a întâmplat și în cazul lui Sergiu, odată cu schimbarea legislației privind impozitarea veniturilor și contribuțiile sociale.

Iar mai apoi, tot pe sistemul afacerilor clasice, după ce cineva sparge gheața și testează toate obstacolele, se găsesc alții care să copieze modelul de afacere.

Explicațiile declinului

„Am fost de exemplu la Oradea la un târg de nunţi. Nici nu mai ştiu câţi expozanţi am fost cu cabine fotografice, vreo opt. Am avut de plătit înscrierea la târg, cazare, transport, nu doar pentru mine, ci şi pentru o persoană cu care am mers şi alte costuri auxiliare acolo. Şi am făcut fix două contracte. De ce? Pentru că au apărut firme noi care merg mult sub preţul pieţei, pentru că ştim cum funcţionează lucrurile, nu fac facturi la toate evenimentele, nu au de plătit impozite.

Plus că sunt gândite ca afaceri mici şi atunci nimeni nu se oboseşte să angajeze pe cineva, cei care deţin cabinele sunt şi cei care lucrează efective cu ele, ca venit suplimentar pe lângă un loc de muncă.

Şi atunci ei pot de exemplu să ceară 200 de euro la un eveniment, din banii aceştia având costuri doar de aproximativ 50 de euro şi restul câştigul lor, pe când eu dacă tai factură, plătesc impozit, am angajat, plătesc salariul lui, taxele la stat, deci eu dacă aş merge la un eveniment cu 200 de euro nu aş mai câştiga nimic", mai explică Sergiu Bărbuş.

“Am treabă cu statul doar la sfârşit de an”

În această primăvară s-a văzut nevoit să concedieze doi angajaţi, pentru a putea rămâne competitiv şi pentru a nu risca să termine acest an pe minus. Între timp, Sergiu a descoperit afacerile de timp MLM (Multi-Level Marketing), sau networkingul, acolo unde investeşte acum mult timp şi multă ambiţie de a reuşi.

„MLM e tot o afacere, dar e una în care tu ai controlul total a ceea ce se întâmplă. Aici nu ai influenţa deciziilor statului, echipa ta nu îţi sunt nici angajaţi, nu îţi sunt nici concurenţi, sunt echipă.

„MLM e tot o afacere, dar e una în care tu ai controlul total a ceea ce se întâmplă. Aici nu ai influenţa deciziilor statului, echipa ta nu îţi sunt nici angajaţi, nu îţi sunt nici concurenţi, sunt echipă.

În MLM am treabă cu statul doar la sfârşit de an când le duc fişa cu venitul pe anul anterior şi îmi calculează impozitul, nu mă influenţează fiecare lege nouă. Şi aici am control total, mă repet, aici ştiu că dacă aloc trei ore pe zi, pot să am un venit X, dacă aloc 10 ore pe zi, pot să am un venit Y, iar dacă realizez vânzarea mi se datorează doar mie şi nu altora", explică Sergiu Bărbuş.

MLM-ul l-a descoperit în urmă cu aproximativ doi ani, dar doar din această primăvară, în urma problemelor apărute cu firma cu cabine fotografice, a decis să facă o prioritate din MLM şi să atingă nivele superioare.

A fost premiat cu croaziere

„Şi până acum mă ocupam de MLM, dar doar part-time. Din iarnă dedic mai mult timp şi deja se văd rezultatele. Am fost deja într-o croazieră şi deja pe anul viitor am câştigată încă o croazieră. Acum trebuie să văd cum mai strâng nişte puncte pentru a-mi duce şi copiii anul viitor cu noi în croazieră.

Punctele se strâng în funcţie de numărul de recrutări, în funcţie de vânzări, de rezultate. E o afacere bazată pe rezultate, nu cum sunt locurile de muncă la noi de exemplu, bazate pe trecerea orelor de program”, afirmă antreprenorul. (NU RATA, AICI: EL ESTE CHEF-UL CARE SCULPTEAZĂ ÎN… FRUCTE ȘI LEGUME!)

Sergiu a reuşit să treacă peste toate lucrurile auzite despre MLM, cum că sunt afaceri piramidale, cum că banii investiţi acolo sunt bani pierduţi, şi altele, pe care le consideră normale, dacă vin din partea unor persoane care şi-au făcut planuri nerealiste la început de drum.

Afacerea care se bazează mult pe emoție

„De ce se teme lumea de MLM? Fiind atât de mic costul de intrare nu este nici un filtru. Orice bussines clasic ai începe, este frica aceea de a nu îţi spune nimeni ce să faci. Eu primul lucru pe care i-l spun noului om este să îl felicit şi mai apoi îi spun că eşecul sau succesul ţine doar de el. Dacă el nu reuşeşte nu e nici vina produsului, nici a ţării, nici a echipei, ci doar a lui. Dacă are succes, e doar meritul lui.

Lumea intră prea uşor, nu îşi alocă timp să înveţe despre acest business. MLM este mult mai emoţional. Business-urile clasice sunt mai matematice, dar în MLM trebuie, emoţional, să ajungi la acel om.

În MLM nu merge că vorbeşti azi cu doi oameni şi pe urmă două săptămâni nu vorbeşti cu nimeni, pentru că aşa nu vei reuşi. Dar oamenii nu zic că ei nu au făcut ce trebuie şi nu au făcut suficiente contacte, ci zic că modelul e prost, nu funcţionează, nu îi îndeplineşte aşteptările. Păi clar că nu i le îndeplineşte, dacă a avut aşteptări suprarealiste", explică Sergiu.

Despre networking, Sergiu consideră că este afacerea viitorului, pentru că zilnic facem recomandări gratuite, dar prin acest tip de afacere putem face recomandări care să aducă şi un venit. Modelul acesta de afacere este extrem de răspândit în Statele Unite de exemplu. Acolo unde există persoane care au făcut carieră în aşa ceva, fiind singura ocupaţie pe care au avut-o până la vârste înaintate.

“Doi – trei ani munceşti, rezultatele mari vin după aceea”

„Anul trecut la Praga am întâlnit un tip, de 60 de ani, neamţ, el a zis că de cinci ori a fost în pensie până acum. El de la 18 ani face doar asta. Cea mai lungă «pensie» a fost de 10 ani. În acest timp nu a fost nevoit să muncească.

Nu a stat fără să facă nimic, a investit în el, a umblat în lume la cursuri, dar nu a trebuit să meargă la un loc de muncă pentru a câştiga bani. De ce? Doi – trei ani munceşti, rezultatele mari vin după aceea. Până aduci lângă tine oamenii care gândesc ca tine, până înveţi, durează, dar după aceea ajungi la venit pasiv. După vreo 10 ani se schimbă planul, se schimbă compania”, mai spune Sergiu Bărbuș.

Micile secrete

„Dar începerea în altă parte, după ce ai bazele, e infinit mai uşoară. Pentru că din echipa de 30-40 de oameni pe care ai avut-o prima dată, dacă vin cinci din start alături de tine, ai un început puternic.

Pe croazieră am întâlnit un tip din Serbia. După două luni în care a stat şi a analizat compania în care sunt şi eu, în trei ore a făcut toate punctele pentru a veni în croazieră. A făcut chiar glume, zicea că putea să meargă şi mai repede, dar a avut conexiune proastă la internet", povesteşte, din experienţa sa, Sergiu.

Sergiu este convins că în anii următori acest tip de afacere va creşte şi mai mult în România. Pentru că diferenţele sunt enorme faţă de afacerile clasice. Asta atât din punct de vedere al lipsei greutăţilor şi piedicilor externe pe care le întâlneşti, cât şi pentru că îţi poţi decide singur nivelul de venit. Iar controlul total este al tău.