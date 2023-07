Aur pentru România la Fukuoka! Sportivii noștri strălucesc la Campionatul Mondial

În ciuda faptului că toți ochii sunt ațintiți către David Popovici, alți doi sportivi români au obținut performanțe de excepție în cadrul Campionatului Mondial de Natație de la Fukuoka. Constantin Popovici și Cătălin Preda au câștigat medaliile de aur, respectiv argint, în proba de sărituri de la mare înălțime.

După dezamăgirea produsă de eșecul neașteptat al lui David Popovici în finala probei de 200 de metri liber, alți doi sportivi români au strălucit la Campionatul Mondial de Natație de la Fukuoka. Este vorba despre Constantin Popovici și Cătălin Preda, care au câștigat medaliile de aur, respectiv argint, în proba de sărituri de la mare înălțime. Acestea sunt primele medalii obținute de sportivii noștri în cadrul competiției din Japonia.

Medalii de aur și argint pentru sportivii români la Campionatul Mondial de Natație de la Fukuoka

Constantin Popovici și Cătălin Preda au dominat proba de sărituri de la mare înălțime din cadrul Campionatului Mondial de Natație de la Fukuoka. Cei doi români au sărit de pe platforme situate la 27 de metri deasupra bazinului, execuțiile lor fiind punctate de un juriu format din 5 experți. După cele patru sărituri, Constantin Popovici a contabilizat un punctaj total de 472.80 de puncte, el câștigând medalia de aur. Pe treapta a doua a podiumului s-a clasat Cătălin Preda, care a fost notat cu 438.45. Medalia de bronz a fost câștigată de francezul Gary Hunt, cu 426.30 de puncte.

Constantin Popovici și Cătălin Preda au confirmat astfel performanțele obținute anul trecut la Campionatul European de la Roma, unde au terminat tot pe primele două locuri în proba de sărituri de la mare înălțime.

Cum a explicat David Popovici eșecul din finala probei de 200 de metri liber

Aflat într-o formă excelentă, nimic nu anunța că David Popovici ar putea avea probleme în finala probei de 200 de metri liber de la Campionatul Mondial de Natație de la Fukuoka. Cursa s-a desfășurat în cursul zilei de marți, cu începere de la ora 14:02, ora României.

În ciuda faptului că a condus cursa încă de la început și până la ultima întoarcere, David Popovici a terminat doar pe locul 4, cu timpul de 1:44.90. Campion mondial a devenit britanicul Matthew Richards, care a câștigat cursa cu timpul de 1:44.30. Pe locul doi a terminat britanicul Tom Dean, cu timpul de 1:44.32, în timp ce medalia de bronz a fost câștigată de sud-coreeanul Sunwoo Hwang, cu timpul de 1:44.42.

După acest eșec neașteptat, David Popovici a explicat că pe ultimii 50 de metri ai cursei s-a simțit extrem de obosit, cum nu a mai fost niciodată. În plus, campionul nostru susține că nici antrenamentele pe care le-a făcut înainte de competiția de la Fukuoka nu au fost cele mai potrivite.

„Oh, s-au simțit groaznic. Da, (n.r. ultimii 50 de metri) s-au simțit groaznic, dar asta înseamnă că putem îmbunătăți ceva. Și acesta este un lucru bun, pentru că dacă ai cursa perfectă și nu ai nimic altceva de îmbunătățit, știi că practic ai ajuns în vârf. Nu mai poți face nimic mai bun de acolo încolo. Așa că mă bucur că s-a întâmplat acum și sunt sigur că voi învăța din asta. Nu cred că am mai obosit așa niciodată. Pregătirea nu a fost atât de bună, nu am apucat să ne antrenăm atât de bine pe cât ne-ar fi plăcut pentru că au apărut una, alta. Au fost metode de antrenament pe care a trebuit să le improvizăm, dar o să învăț din asta”, a spus David Popovici, potrivit Yonhap News Agency.

