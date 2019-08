Avem pictorialul realizat în secret de bomba sexy a Timișoarei

Sexy-fotomodela de pe malul Begăi s-a întrecut pe sine în cel mai recent pictorial pe care l-a realizat la piscină. În minuscule costume de baie, bomba sexy a Timișoarei a pozat în cele mai senzuale poziții. CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, imagini incendiare cu focoasa blondină. Atenție, conținut nerecomandat cardiacilor! (CITEȘTE ȘI: “FRATELE” LUI GIGI BECALI & SOȚIA, APARIȚIE DE PESTE 500.000 € LA PIAȚĂ)

Prin intermediul celebrei adrese pont@canca.ro, site-ul nr.1 din România a intrat în posesia unor fotografii explozive care o au în prim-plan pe sexoasa fotomodelă Iasmina Halas.

Tânăra care este considerată bomba sexy a Timișoarei a realizat, în secret, un pictorial de-a dreptul incendiar. Iasmina a îmbrăcat minuscule costume de baie și s-a lăsat imortalizată în cele mai senzuale ipostaze. Ca o adevărată profesionistă, fotomodela de pe malul Begăi s-a jucat cu obiectivul aparatului de fotografiat.

Cum pare să fie o tânără lipsită de inhibiții, sexoasa blondină și-a pus în valoare fizicul bine definit și nu a ezitat să pozeze în cele mai provocatoare moduri. Cu siguranță, rezultatul ședinței foto, care este nerecomandat cardiacilor, va fi savurat pe deplin de suflarea masculină.

Blondina a avut o perioadă de coșmar!

În ultimul an, Iasmina Halas a avut parte de mai multe momente dificile. A divorțat de fostul star al formației din Ștefan cel Mare, a pierdut o sarcină, iar tot ce a urmat a condus-o pe calea depresiei, ba chiar a gândurilor suicidale.

“Nu mai am gânduri de sinucidere, sunt foarte bine. Am trecut peste cu credinţă în Dumnezeu, cu familia mea şi cu ciocolată. Am avut mai multe proiecte. Nu am iubit, dar aş vrea să am. Vreau să mă reîndrăgostesc. Singurul lucru pe care mi-l doresc de la un bărbat este să mă iubească“, a mărturisit blondina, în urmă cu ceva timp, într-o emisiune TV.

