Cum a reușit Ilie Năstase să-și îmbuneze consoarta

La 73 de ani, Ilie Năstase lasă impresia că trăiește a doua tinerețe alături de Ioana Simion, femeia în brațele căreia și-a găsit liniștea după ce a "rupt-o" cu Brigitte. Chiar dacă, uneori, par să mai aibă câte o mică dispută, fostul număr 1 mondial știe perfect cum să își îmbuneze consoarta.

Cu toate că a bifat cel de-al cincilea mariaj, Nasty nu pare să renunțe la aureola de "mare cuceritor". Legenda vie a tenisului românesc are un farmec aparte și știe să își împace partenera de viață ori de câte ori în cuplu apar mici neînțelegeri. Așa se pare că s-a întâmplat și în weekendul trecut.

CANCAN.RO i-a întâlnit pe Ilie Năstase și pe Ioana Simion, tânăra cu care fostul mare sportiv s-a căsătorit în urmă cu câteva luni, în zona de nord din stațiunea Mamaia, acolo unde Nasty deține un super-apartament de vacanță.

După ce s-au relaxat pe "plaja milionarilor", Ilie Năstase și Ioana Simion s-au retras în unul dintre localurile din zonă, acolo unde se pare că au luat masa de prânz. Ioana a fost prima care s-a retras apoi în apartamentul de lux, în timp ce fostul număr 1 mondial a preferat să mai zăbovească în localul cu pricina.

A fost magistral în “scena balconului”

Din câte se pare, în momentul în care fostul mare sportiv a ajuns în apartamentul de vacanță, soția acestuia părea să fie deranjată de anumite lucruri din telefonul mobil al fostului sportiv. Ilie Năstase a ieșit pe terasa apartamentului și s-a așezat lângă soția lui, care fuma o țigară și era vizibil tensionată. La fel ca într-un meci de tenis, cei doi au schimbat telefonul mobil de la unul la celălat.

Ca un adevărat bărbat, ce ține enorm la partenera de viață, Ilie Năstase a dat "cărțile pe fată" și și-a liniștit rapid soția, cu câteva explicații bine țintite. Când vine vorba de liniștea din cuplu, Ilie Năstase pare că se comportă ca un adevărat expert și, prin stiul său, aduce armonia în casă.

“Soția mea este sensibilă“

Cu o lună în urmă, Ilie Năstase demonta zvonurile despre divorț, care au apărut chiar la trei luni după căsătorie. Fostul nr. 1 mondial din ATP explica și de ce a anulat petrecerea de nuntă, care a fost programată, inițial, pentru vara aceasta.

“Soția mea este sensibilă, pe ea o deranjează acest tip de articole, aceste scandaluri în care este implicată, fără voia ei, și fără să aibă o dorință în acest sens. Ea nu este ca altele, să își dorească scandal, să apară la TV, ori să dea detalii despre viața intimă. Își dorește liniște, amândoi ne dorim asta, ne-am săturat de toate aceste speculații despre căsnicia noastră.

Noi suntem foarte bine, nu divorțăm, Ioana nu vrea să divorțeze, îmi iubesc soția și îi sunt fidel. Nunta am amânat-o pentru că locația unde trebuia să facem petrecerea este în construcții, a doua zi era și ziua mea, după care am și plecat în Tokio. Nunta o să aibă loc, însă nu acum. Ne dorim și un copil, însă mai așteptăm puțin", a declarat Ilie Năstase.

Cum a cunoscut-o pe Ioana

„Îmi dăduse numărul şi am întrebat-o din nou să văd dacă e acelaşi. Am vorbit la telefon. Trebuia să plec într-o vacanţă singur, în Italia, am întrebat-o dacă ar vrea să meargă cu mine şi a acceptat. Am stat vreo opt zile. Voiam să plecăm. A fost prima dată când ne-am cunoscut mai bine. Suntem pe aceeaşi linie. A venit exact când aveam nevoie de o persoană aşa. Să trec peste situaţia aia. Nu cred că a citit ea… era la Constanţa, îşi vedea de treaba ei. Bine că s-a întâmplat şi acum suntem bine. (…) Da, ne-am văzut la ziua Emei, au discutat puţin (n.r. Ioana şi Amalia). E bine că fetele mele chiar o iubesc pe Ioana", a povestit Ilie Năstase.

