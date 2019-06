Brigitte nu doar că a divorțat de Ilie Năstase, dar ar intenționa acum să înstrăineze și bunurile dobândite în timpul căsniciei, reprezentând o adevărată avere. (Poți câștiga 10.000$ în fiecare lună!) Actuala doamnă Pastramă a scos la vânzare două apartamente, unul pe malul mării, în stațiunea Mamaia, altul în cartierul din renumita zonă a bogătașilor din Capitală. Dacă îi reușesc tranzacțiile, Brigitte va încasa aproape jumătate de milion euro. CANCAN.RO, emisiunea difuzată de România TV, a dezvoltat subiectul. (Cel mai bine platit job din București)

În cei opt ani de căsnicie, Brigitte a avut grijă să investească în imobiliare, ori de câte ori Ilie mai călca strâmb. (CITEȘTE ȘI: BRIGITTE ŞI PASTRAMĂ ŞI-AU ALES VERIGHETELE PENTRU NUNTĂ: “ESTE A PATRA OARĂ…”)

”- În cazul unui partaj cu ce te vei alege?

– Cu nimic, pentru că n-am nimic din timpul căsătoriei și nici el nu are dreptul la nimic din ce am eu.

– Deci, astăzi am primit cadou acest apartament și am venit să măsor. Vederea e foarte frumoasă, terasa e minunată. Ah, se vede și marea, se vede și lacul. Ah, și el este persoana care mi-a făcut cadou acest apartament minunat. Ca să-l iert pentru toate escapadele lui. Oare merită?”, spunea Brigitte în urmă cu ceva timp la emisiunea lui Dan Capatos.

Apartamentul din zona de fițe a stațiunii Mamaia ar fi costat 100.000 de euro, la care se mai adaugă alte câteva zeci de mii reprezentând dotările de lux. Brigitte l-a scos acum la vânzare și speră să obțină 150 mii euro. Și nu e singurul imobil care încă o mai leagă pe Brigitte de Năstase, măcar sentimental.

Brigitte vinde și apartamentul de lux din nordul Capitalei

Brigitte a scos la vânzare și apartamentul de lux situat în nordul Capitalei, la doi pași de parcul Herăstrău. Un apartament de 140 de metri pătrați, împărțit în patru camere, cu trei băi și dotat, de asemenea, cu tot ce-i mai frumos si scump. 340 mii euro este prețul pe care Brigitte speră să-l obțină. Ilie Năstase nu vrea să mai audă nici de Brigitte, nici de apartamentele cumpărate în timpul căsniciei. (VEZI ȘI: BRIGITTE, DECIZIE CATEGORICĂ ÎNAINTE DE NUNTA CU FLORIN PASTRAMĂ)

”Dar nu mă interesează. Vă rog frumos! Toate prostiile mă întrebați pe mine. Am o soție care nu vrea să audă de așa ceva și nici eu, da? Vă rog frumos! N-am nicio treabă eu cu ce vinde și ce nu vinde și ce face ea, nu mă interesează”, a mărturisit Ilie Năstase pentru CANCAN.RO, emisiune difuzată de România TV.

”Merit foarte mult și merit mai mult decât să fiu înșelată. Și, cu siguranță, Dumnezeu îmi va da persoana aia. Am avut cadouri, o viață trăită la extrem, dar nu am avut lucrurile esențiale de la viață, lucrurile morale. Eu la alea tânjesc și de alea am nevoie și credeți-mă că de la început mi-am dorit să le am cu Ilie. Cum aș fi putut să mă întorc eu la casa aia în care am stat șapte ani de zile, pe care am renovat-o, când el a semnat că atunci când moare i-o dă ei. În minutul doi, dacă Doamne ferește Ilie pățește ceva, eu sunt scoasă afară. Eu, în minutul trei, eram scuipată din casa aia. Poate și ceasurile sau ce am mai primit de la el nu aș fi luat”, a spus Brigitte, în urmă cu ceva timp, la Kanal D.

Datorii la fisc de 300.000 de euro

Acum, dacă ar obține jumătatea de milion de euro din vânzarea celor două apartamente, Brigitte ar putea fi nevoită să-și achite datoriile colosale către fisc. Aceasta a intrat în atenţia Servicului de executare silită, întrucât afacerea pe care o are cu locul de joacă din Capitală apare pe lista datornicilor, fiind somată încă din luna februarie. Datoriile pe care le are la fisc sunt de peste 300 de mii de euro. Se mai estimează, însă, că la nunta pe care o va avea luna viitoare cu Florin Pastramă va scoate undeva la 120 mii euro.

Florin s-a mutat deja în vila de jumătate de milion de euro a lui Brigitte, situată în Pipera, pentru care bruneta plătește rate la bancă.

