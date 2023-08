Avem prima imagine cu bijuteria lui Adrian Mutu! A devenit stăpân pe o locuință de cinci stele și și-a mutat imediat nevasta

Adrian Mutu (44 de ani) este în prezent antrenorul celor de la Neftchi Baku. Viața în capitala Azerbaijanului se pare că îi priește tehnicianului, dar și soției sale. Sandra Mutu a postat, recent, pe rețelele de socializare câteva fotografii dintr-un apartament de lux cu vedere spre mare, noua locuință a celor doi.

Adrian Mutu și soția sa, Sandra, s-au mutat la Baku, după ce antrenorul a preluat conducerea tehnică a echipei Neftchi Baku. Cei doi se bucură din plin de viață în capitala Azerbaijanului, renumită pentru arhitectura sa futuristă.

Adrian și Sandra Mutu s-au mutat într-un apartament de lux situat pe malul mării

Adrian Mutu este unul dintre cei mai importanți tineri antrenori din România. După ce a pregătit-o pe Rapid timp de un an, tehnicianul a primit o ofertă de nerefuzat din partea celor de la Neftchi Baku. Astfel, Mutu și-a început aventura în fotbalul din Azerbaijan. Dacă pe plan profesional lucrurile merg excelent pentru antrenorul român, și pe plan personal el este extrem de fericit.

Adrian Mutu și soția sa s-au mutat la Baku, iar aici se bucură din plin de fiecare moment. Recent, Sandra a postat pe rețelele de socializare câteva fotografii spectaculoase din apartamentul în care locuiește alături de soțul ei. Imobilul, care este extrem de generos, are parte de un peisaj de vis, fiind situat pe malul mării.

Cum s-au cunoscut Adrian Mutu și soția sa, Sandra

Adrian Mutu și Sandra sunt căsătoriți de 9 ani și au împreună un fiu, pe nume Tiago. Fostul internațional român a mai fost căsătorit de două ori, cu Alexandra Dinu și Consuelo Matos. Din cele trei căsnicii, Mutu are patru copii.

În urmă cu ceva timp, Adrian Mutu a dezvăluit cum a început relația dintre el și Sandra. În anul 2015, ei au început inițial o relație la distanță, ea locuind pe atunci la Timișoara. Ulterior, Sandra a venit la București, iar dragostea s-a înfiripat rapid între cei doi.

„La început, o relație de la distanță, iar din iarna lui 2015, ceva mai serios. Stătea la Timișoara, am rugat-o să vină la București, să vorbim, să vedem ce iese. Inevitabilul s-a produs și ne-am îndrăgostit! Am semnat, în iulie 2015, cu indienii de la Pune City, am plecat în cantonament, o lună de zile, în Antalya (…)”, a declarat Adrian Mutu.

